Estado prevê investimento de R$ 983 mil em reforma na Etec do Jardim Pedroso

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



12/11/2020 | 00:01



Segundo o CPS (Centro Paula Souza), que administra as Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) e as Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo), a Etec no Jardim Pedroso, em Mauá, está na lista para receber melhorias na infraestrutura para 2021. O local ganhará novo refeitório para os alunos, além de remodelação da cozinha. A data de início das obras ainda não foi divulgada, mas a previsão do CPS é que a estrutura esteja disponível em quatro meses e o custo é estimado em R$ 983 mil.

As obras na unidade mauaense integra série de reformas e entregas programadas pelo Estado para o ano que vem. Ao todo, serão duas novas Fatecs, nos municípios de Rio Claro e Suzano, e duas novas Etecs em Cravinhos e Sumaré, que vão custar aproximadamente R$ 57 milhões.

Além do equipamento de Mauá, outras 18 unidades também passarão por reformas e estão localizadas em Bauru, Jundiaí, Limeira, Piracicaba, além da Capital. Todo esse pacote terá investimento de R$ 86 milhões.

MODELO

Em setembro deste ano, o Diário publicou o descontentamento de estudantes e professores da Etec Lauro Gomes, em São Bernardo, com a troca do modelo Etim (Ensino Técnico Integrado ao Médio), tradicional em todos os centros de ensino, para o modelo M-Tec (Novotec Integrado).

A troca no modelo educacional implica na suspensão do almoço, oferecido nas unidades, e a redução da carga horária em pelo menos 800 horas anuais, já que as aulas passarão para meio período. Em São Bernardo, alguns cursos já seguem o novo modelo.

Questionado se haverá mudança também no equipamento de Mauá, o Centro Paula Souza não se manifestou e informou que, em breve, vai divulgar informações sobre cursos e vagas para 2021.