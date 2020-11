Estado volta a atualizar dados após cinco dias de instabilidade

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



11/11/2020 | 22:15



O Estado de São Paulo não atualizava o boletim epidemiológico do novo coronavírus desde quinta-feira. Isso porque o e-SUS, sistema do Ministério da Saúde que consolida o número de casos, mortes e recuperados, estava inacessível desde sexta-feira em razão de ataque de um hacker. Segundo a pasta, nenhuma informação da pandemia foi perdida.

Assim, o Estado totaliza 1.150.872 casos e 39.907 mortes de Covid-19. São 24.936 positivos e 190 falecimentos a mais em relação ao boletim anterior. Pelo menos 1.049.348 pessoas foram recuperadas, sendo que 125.763 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo destacou que o volume de confirmações deve permanecer altos nos próximos dias, já que os municípios também enfrentaram dificuldades para cadastrar as informações na plataforma do Ministério da Saúde. “Com a retomada do sistema, é esperado que as prefeituras notifiquem estes óbitos represados durante o período de falha, o que pode gerar uma falsa ideia de alta de mortes nos próximos dias”, alertou.

No País, são 5.748.275 casos e 163.373 óbitos, sendo que 544 falecimentos foram confirmados em 24 horas. O total de recuperados é de 5.064.344. Os números não incluem Minas Gerais, que não atualiza as informações há quatro dias. Vale lembrar que o Estado mineiro é um dos que possuem mais casos e mortes pela Covid.

REGIONAL

O Grande ABC confirmou nesta quarta-feira (11) mais 392 casos e sete mortes de Covid-19, totalizando 75.446 positivos e 2.852 óbitos desde o início da pandemia, em março. São 65.913 pessoas recuperadas.

Em São Bernardo, são 31.661 infectados e 984 falecimentos, seguida por Santo André (20.977 confirmações e 654 vítimas fatais), Diadema (9.824 casos e 482 mortes), Mauá (6.562 contaminados e 367 óbitos), São Caetano (4.362 positivos e 247 falecimentos), Ribeirão Pires (1.433 confirmações e 91 baixas) e Rio Grande da Serra (627 infectados e 27 perdas).