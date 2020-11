Diocese lança livro sobre democracia e eleições no País

da Redação



12/11/2020 | 00:01



A Diocese de Santo André lançou ontem o livro É Preciso Defender Sempre a Democracia, que trata sobre a eleição deste ano no Brasil. Em formato de e-book (digital), a obra pode ser acessada gratuitamente pelo site www.diocesesa.org.br e terá seu conteúdo distribuído também pelo Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp.

“A iniciativa reúne materiais informativos sobre o pleito deste ano como o editorial ‘Igreja e Política’, assinado pelo bispo diocesano dom Pedro Carlos Cipollini, mensagem da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) sobre as eleições de 2020 e a cartilha de orientação política, explicações sobre cada etapa do processo eleitoral, além de artigos sobre políticas públicas, o voto consciente, o combate às fake news, o serviço do mesário e o padroeiro dos políticos”, informou a diocese.

A eleição está marcada para domingo – o segundo turno, se necessário na região, será dia 29.