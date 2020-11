Fundo eleitoral sustenta 64% das campanhas políticas na região

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



12/11/2020 | 00:01



O fundo eleitoral patrocina 64% das campanhas políticas no Grande ABC neste ano, envolvendo candidaturas majoritárias e proporcionais. É o que aponta levantamento do Diário, baseado em números oficiais disponibilizados no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Os repasses registravam até a data de ontem R$ 22,9 milhões no total com vistas a bancar as empreitadas nas sete cidades. Alimentado com dinheiro do Tesouro e encaminhado aos partidos, o fundo especial criado trata-se de recursos públicos destinados ao financiamento de corridas eleitorais.

As campanhas em São Bernardo somam volume mais expressivo de recursos do fundo: são 9,48 milhões (41,40% do total). O projeto de reeleição do prefeito Orlando Morando (PSDB), por exemplo, acumula R$ 3,5 milhões de doações de partidos políticos, o que significa 78% da arrecadação geral (atualmente R$ 4,53 milhões). Destes, R$ 1,6 milhão da direção nacional do tucanato. Ex-chefe do Paço, Luiz Marinho (PT) obteve R$ 991 mil do fundo – liberados pelo petismo, entre comissões estadual e nacional –, o equivalente a 95% do total (angariou R$ 1,03 milhão no período).

Considerando números absolutos, em outro patamar, Santo André aparece em seguida na lista. O rol de candidaturas na cidade computa transferências de R$ 4,1 milhões do fundo (54,84%). A empreitada do prefeito Paulo Serra (PSDB) formalizou o repasse de R$ 1,5 milhão de siglas aliadas (96% do montante integral). O adversário Bruno Daniel (Psol) teve R$ 152,3 mil de sua legenda. Já Professora Bete Siraque (PT) amealhou R$ 564,7 mil de transferência (valor superior a 98% do total), entre petismo e PCdoB. Ailton Lima (PSB) e Sargento Lobo (Patriota) receberam R$ 200 mil (83%) e R$ 100 mil (99%), respectivamente.

Em termos percentuais, as campanhas em Rio Grande da Serra contabilizam 82,34% de verba do fundo (R$ 254,7 mil no total). Os demais valores aportados nas campanhas (36%) referem-se a doações de pessoas físicas. São R$ 12,9 milhões neste prisma. Em Santo André e São Bernardo há repasses de R$ 3,3 milhões, cada. As empreitadas em Mauá e São Caetano captaram R$ 2,3 milhões e R$ 2,1 milhões, nesta ordem. Diadema apresenta registro de R$ 998,2 mil.

O volume de transferência depende de série de critérios, como representação na Câmara Federal nas últimas eleições gerais. O montante total do fundo, em orçamento, é de R$ 2 bilhões. O PT é quem receberá a maior parcela: R$ 201 milhões. Na sequência, aparecem PSL (199 milhões) e MDB (R$ 148 milhões). A distribuição ocorre por meio dos diretórios nacionais, que fazem a divisão. Entre os 33 partidos homologados, PRTB e Novo comunicaram à Justiça Eleitoral a decisão de abrir mão dos recursos do fundo especial para financiar as campanhas. (Colaborou Raphael Rocha)