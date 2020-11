11/11/2020 | 20:13



Conhecido por Mo3, o rapper norte-americano Melvin Noble morreu nesta quarta-feira, 11, aos 28 anos, após ser alvejado por tiros em uma rodovia no Estado do Texas, nos Estados Unidos. As informações são do TMZ.

De acordo com o site, a pessoa que atirou se aproximou do carro, o rapper saiu do veículo e começou a correr, recebendo os tiros em seguida.

Em dezembro de 2019, Mo3 já havia sido baleado na cabeça, mas conseguiu se recuperar. Recentemente, ele também foi preso após ser acusado de ter ligação com um tiroteio ocorrido em um clube de Dallas no ano de 2017.