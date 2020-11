A obra de Antonio Fernández em Paranapiacaba

Ademir Medici



“O pintor Antonio Fernández nasceu no mesmo povoado que eu (na Galícia). Tive o privilégio de conviver com ele. Meus avós e meu pai foram muito amigos dele, assim como foi querido pelos conterrâneos”.

Júlio Teodosio Troncoso Martin, Santo André



Na reportagem feita em Paranapiacaba, para a revista Vida Gallega, Luis Solá refere-se a uma obra encontrada no que chamou de “teatrito”. Escreveu o professor-repórter:

< “Entramos em el centro Internacional. Vemos su teatrito. El telón, muy bien pintado, es obra de um gallego, un tal Antonio Fernández, también hijo de Goyan y actualmente vecino de Santos.”



O TEMPO PASSA...

O “tal Antonio Fernández” se transformou, realmente, num pintor de três mundos, conforme informa o folder comemorativo ao seu centenário, em 1982, destacando sua presença no Brasil, Espanha e Itália.

A obra de Antonio Fernández Gómez pode ser vista em espaços como o Centro Espanhol da Galícia. Mas é infinitamente maior, destacando-se paisagens e retratos humanos.

Dele discorre o professor e ensaísta português Carlos L. Bernárdez: “(...) Antonio Fernández se preocupará em captar os efeitos da luz e da sombra e os detalhes das casas e da paisagem, atendendo a uma estética pitoresca: ele observa as cenas rústicas populares que representam diferentes aspectos da vida rural tradicional, com as tarefas domésticas”.

A rica bibliografia sobre Antonio Fernández inclui uma dezena de livros, em sua maioria, contemporâneos. Em vida ilustrou revistas e jornais, entre os quais os brasileiros O Estado de S. Paulo, Correio Paulistano, Jornal do Brasil e Diário Popular.

Monteiro Lobato fala sobre ele, ao discorrer sobre exposição denominada, simplesmente, A. Fernández, São Paulo, 1919.

LINHA DO TEMPO

12-2-1882 – O nascimento em Goián-Tomiño, Pontevedra, na Comunidade Autônoma de Galícia, Espanha.

1894 – Emigra ao Brasil e aqui recebe aulas de desenho e pintura. Na Exposição de Belas Artes do Rio de Janeiro obtém o segundo lugar.

1929 – Regressa definitivamente a Goián, depois de permanecer por anos na Itália. Mantém exuberante produção. O site da Xunta da Galícia informa que nos últimos anos centrou-se em paisagens marinhas.

20-11-1970 – O falecimento em seu país.>

Diário há meio século

Quinta-feira, 12 de novembro de 1970 – ano 13, edição 1382

Manchete – O mundo reverencia De Gaulle (morto em 9-11-1970).

Diadema – Censo aponta que o município foi o que mais cresceu, percentualmente, no Grande ABC, desde 1960: de 12.308 habitantes passa para 76.389 em 1970.

ndústria – Villares, unidade de São Bernardo, apresentou ontem (11-11-1970) o motor diesel marítimo de 18.400 BHP, com 750 toneladas, destinado ao navio Minerva do Lloyd brasileiro. Na apresentação, a presença do ministro dos Transportes, coronel Mário Andreazza.

Em 12 de novembro de...

1920 – O professor Arthur Rodrigues é nomeado para substituir o professor Jayr Gomes da I Escola de Paranapiacaba.

1930 – Novo governo brasileiro apreende o arquivo do presidente deposto, Washington Luis. Uma comissão de devassa, a ser formada, examinará os documentos.

1955 – Porcelana Real, de Mauá, inaugura as novas instalações do serviço de assistência médica aos seus 1.200 funcionários: ambulatório, enfermaria, farmácia e berçário. E inicia a construção de um teatro, salão de festas, campo de futebol e quadras de tênis e basquete.

- A posse de Nereu Ramos na Presidência da República do Brasil é chamada pelo jornal The New York Times de golpe. Destituído, o presidente interino Carlos Luz refugia-se no cruzador Tamandaré. Mais uma crise nas instituições brasileiras.

- No Pacaembu, pelo Campeonato Paulista, Palmeiras 1, São Bento, de São Caetano, 0.

Hoje

- Dia do Psicopedagogo

- Dia do Supermercado

- Dia Nacional de Prevenção de Arritmias Cardíacas e Morte Súbita

Santos do Dia

- Livino. Missionário.

JOSAFÁ KUNCEWYCZ (Ucrânia 1580-1623). O primeiro representante das Igrejas uniatas a ser elevado às honras dos altares da Igreja de Roma. Um santo ecumênico, venerado como apóstolo da unidade dos cristãos do Oriente