Obituário - 12 de novembro de 2020

Ademir Medici



12/11/2020 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Maria Luiza Cruz Marchezoni, 76. Natural do Estado de Pernambuco. Residia em Santo André. Dia 7, em São Bernardo. Memorial Phoenix.

Marcos Luciano Gomes da Silva, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 9. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria dos Anjos Lucchini, 98. Natural de Portugal. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Adão Rosa do Nascimento, 89. Natural de Conceição do Canindé (Piauí). Residia no bairro São Mateus, em São Paulo, Capital. Dia 10. Jardim da Colina.

Maria das Dores Paraíso Devides, 88. Natural de São Manuel (São Paulo). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Pensionista. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Ramos Pereira, 84. Natural de Surubim (Pernambuco). Residia no Jardim Disneylândia, em Ibiúna (São Paulo). Dia 10, em Santo André. Cemitério Municipal de Ibiúna (São Paulo).

Maria Muniz Beserra, 79. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maurílio da Silva, 79. Natural de Jacareí (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geraldo Zerbinatti, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Eunice Dominichelli Razoppi, 74. Natural de Pinhal (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Maria Tereza Pires, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lilia Maria Diniz Goulart, 64. Natural de São Gonçalo do Sapucaí (Minas Gerais). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

João Marcos Santos Feitosa, 48. Natural de Santo André. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Técnico de manutenção. Memorial Jardim Santo André.

Gabriela Cristina Oliveira, 23. Natural de Santo André. Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

PARANAPIACABA

Rina Pisaneschi, 80. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 10. Cemitério Bom Jesus, de Paranapiacaba.

SÃO BERNARDO

Ildefonso Loureiro Pozo, 97. Natural da Espanha. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Orlando Laolla, 87. Natural de Marapoama (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Nairde Molinari Borghi, 85. Natural de Taquaritinga (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 7. Jardim da Colina.

Harison Lopes Ferraz, 83. Natural de Tremendal (Bahia). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Massanobu Kawano, 75. Natural de Marília (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Odília Bento, 68. Natural de Dourado (São Paulo). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 7. Vale da Paz, em Diadema.

Zuleica Madalena Cacini, 77. Natural de Águas de Santa Bárbara (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 8. Memorial Planalto.

Levino Anicio de Oliveira, 75. Natural de Joanésia (Minas Gerais). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Francisco Jacinto de Sousa, 66. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 8. Vale dos Pinheirais.





SÃO CAETANO

Jorge Luiz Dunder, 62. Natural de Santo André. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Constancia Sniska Baptista de Sousa, 79. Natural de São Caetano. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

MAUÁ

Sebastião Costa da Silva, 67. Natural de Bonito (Pernambuco). Residia no Jardim Itapark Velho, em Mauá. Dia 10, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Jones Pascoal Mendes, 58. Natural de Jeceaba (Minas Gerais). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Cristina Aparecida Souza Silva, 52. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 10. Cemitério Sants Lídia.

Flávio Valharini Pinheiro, 47. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 10, em Santo André. Vendedor. Dia 10. Vale dos Pinheirais.





RIBEIRÃO PIRES

Noeme Ferreira de Carvalho Lima, 78. Natural de Jati (Ceará). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 10, em Santo André. Vale dos Pinheirais.