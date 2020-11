Portugal atropela Andorra por 7 a 0, França perde e Holanda e Espanha empatam

11/11/2020 | 19:25



Antes de entrarem em campo pela quinta rodada da Liga das Nações, algumas das principais seleções europeias realizaram amistosos nesta quarta-feira. Dois dos destaques foram a goleada humilhante por 7 a 0 de Portugal sobre Andorra e o empate por 1 a 1 entre Holanda e Espanha, em Amsterdã. A surpresa do dia foi o revés da França por 2 a 0 para a Finlândia, em casa.

Pensando no duelo contra a França, pela Liga das Nações, o técnico Fernando Santos escalou vários reservas no duelo no Estádio da Luz, em Lisboa, e o triunfo arrasador só se transformou em goleada a partir das entradas no segundo tempo de vários titulares, como Cristiano Ronaldo. É a maior vitória dos portugueses desde 2016.

Os estreantes Paulinho e Pedro Neto balançaram as redes no primeiro tempo. Na etapa final, o time engrenou e marcou mais cinco gols. Renato Sanches fez o terceiro, Paulinho anotou mais um para ampliar e o quinto foi marcado contra, por Emili Garcia. Cristiano Ronaldo, que já havia dado uma assistência, também deixou o seu e João Félix fechou o massacre.

Agora, Cristiano Ronaldo ostenta 102 gols pela seleção portuguesa e se aproximou mais um pouco do recorde de Ali Daei, com 109 bolas na rede pelo Irã. O camisa 7 fez 168 jogos por Portugal, e tudo indica que estará em campo mais uma vez no sábado, diante dos franceses. O duelo, válido pelo Grupo 3, é decisivo. Quem vencer está classificado à próxima fase da Liga das Nações.

A França, aliás, decepcionou ao ser superada pela Finlândia por 2 a 0, em casa, no Stade de France. Os visitantes foram às redes com Marcus Forss e Onni Valakari, ambos no primeiro tempo. Foi a primeira vitória dos finlandeses sobre os atuais campeões mundiais na história. No jogo, o técnico Didier Deschamps preservou grande parte de seus titulares. Marcus Thuram fez sua estreia.

Em Amsterdã, Holanda e Espanha empataram por 1 a 1. O Sergio Canales abriu o placar na primeira etapa e Donny van de Beek anotou o gol dos holandeses no segundo tempo.

A equipe holandesa segue sem triunfar com o novo técnico Frank de Boer. Já os espanhóis podem festejar o fato de não terem perdido em solo holandês para o rival pela primeira vez na história. No duelo, o zagueiro Sergio Ramos chegou à marca de 176 partidas pela seleção e agora divide com o goleiro italiano Buffon o posto de jogador europeu que mais atuou por seu país.

Em terceiro lugar no Grupo 1 da Liga das Nações, a Holanda encara no domingo a Bósnia, e na quarta-feira, a Polônia. Líder do Grupo 4, a Espanha mede forças no sábado com a Suíça, e na terça-feira encerra a fase de grupos contra a Alemanha.

Em outros amistosos disputados nesta quarta, a Alemanha fez 1 a 0 na República Checa, com gol do atacante Waldschmidt, Batshuayi balançou as redes duas vezes e assegurou a vitória da Bélgica por 2 a 1 sobre a Suíça, e a Itália goleou a Estônia por 4 a 0.