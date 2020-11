Tite escala seleção brasileira com Allan e Éverton Ribeiro como titulares

11/11/2020 | 18:32



O técnico Tite, da seleção brasileira, indicou nesta quarta-feira qual será a formação titular da equipe para a partida da próxima sexta-feira, contra a Venezuela, no Morumbi, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. E as principais incógnitas sobre a escalação começam a ser desvendadas. O time deve ter o volante Allan, o meia Éverton Ribeiro e o atacante Gabriel Jesus como titulares.

Em Teresópolis, o treinador teve pela primeira vez a oportunidade de trabalhar com o grupo completo e organizou um trabalho tático. A única ausência foi Neymar, que cumpre cronograma de recuperação de lesão na coxa esquerda. No restante, os demais jogadores se dividiram em duas equipes e Tite orientou uma formação que terá três mudanças em comparação ao time utilizado na rodada anterior.

Sem Casemiro, diagnosticado com o novo coronavírus, a equipe terá Allan, do Everton, no time titular. O meia Éverton Ribeiro, do Flamengo, substitui Philippe Coutinho, cortado por lesão. No ataque, Gabriel Jesus herda a vaga de Neymar. Com isso, a formação deve ter: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Allan, Douglas Luiz e Éverton Ribeiro; Gabriel Jesus, Richarlison e Roberto Firmino.

Antes da partida contra a Venezuela o time fará na quinta-feira um novo treino, também na Granja Comary, antes da viagem para São Paulo. Na capital paulista a seleção brasileira vai realizar algumas atividades no CT do São Paulo e até lá espera contar com Neymar. O camisa 10 tem a previsão de retornar ao time titular na próxima terça-feira, contra o Uruguai, em Montevidéu.

A seleção brasileira também ensaiou uma formação reserva no trabalho desta quarta-feira: Ederson; Gabriel Menino, Diego Carlos, Felipe e Alex Telles; Bruno Guimarães, Arthur e Lucas Paquetá; Vinicius Jr, Everton Cebolinha e Pedro.