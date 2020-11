São Bernardo FC e Água Santa vencem pela Copa Paulista

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



11/11/2020 | 17:17



Os representantes do Grande ABC na Copa Paulista se deram bem nesta quarta-feira, 11. Jogando em casa, São Bernardo FC e Água Santa, de Diadema, venceram seus compromissos pela segunda rodada da competição. De virada, o Tigre superou a Portuguesa Santista, por 2 a 1, enquanto o Netuno aplicou 3 a 1 para cima do Guarani.

Com os resultados, o São Bernardo FC assumiu a liderança do Grupo 4, com quatro pontos, enquanto o Água Santa é segundo colocado do Grupo 5, somando seus primeiros três pontos - a Portuguesa lidera, com seis.

No Estádio 1º de Maio, em São Bernardo, Tigre e Briosa tiveram embate bastante equilibrado e pegado, com muitos lances ríspidos e cartões amarelos. Os gols ficaram para o segundo tempo e quem saiu na frente foi a Portuguesa Santista, em um golaço de João Pedro, aos 17 minutos, chutando de longe. Mas o São Bernardo FC alcançou a virada. Primeiro, igualou com Pará, acertando o ângulo em cobrança de falta. Depois, em contra-ataque, Alan Dias definiu o triunfo.

Já no Inamar, em Diadema, o Água Santa foi superior ao Guarani durante todo o tempo. E abriu o placar ainda na etapa inicial, com Rodrigo Sam, em chute de dentro da área após cruzamento rasteiro da direita. Já no segundo tempo, Renato Júnior ampliou para o Netuno. Wermeson, em boa jogada individual, descontou para o Bugre, mas Giovanni Pavani, no fim, decretou a vitória para os diademenses.

Os times da região voltam a campo no sábado, 14, às 15h. O São Bernardo FC vai a Campinas encarar a Ponte Preta, enquanto o Água Santa se desloca para a Capital, onde enfrentará a Portuguesa.