Fãs de Johnny Depp pedem demissão de sua ex-mulher em Aquaman 2

11/11/2020 | 16:11



Johnny Deep acabou tendo que deixar a franquia dos filmes de Animais Fantásticos depois de perde um processo contra o The Sun que o chamava de espancador de mulheres. O caso, certamente, não foi visto com bons olhos nos bastidores e nos estúdios da produção por isso que veio a demissão do ator.

Depois de alguns dias dessa revelação que deixou os fãs de queixo caído, os mesmos decidiram começar uma petição online para que Amber Heard, que é a ex-esposa de Depp, fosse demitida do filme Aquaman 2, na qual ela será uma super protagonista e dará vida a princesa Mera, ao lado de Jason Momoa.

Os fãs começaram a alegar que existe um áudio em que a atriz admite ter batido em Johnny Depp, só que neste mesmo áudio o ator também admite ter batido em sua ex. O argumento dos seguidores de Depp é que se ele foi demitido por ter batido em Amber, ela também deveria perder o emprego pela mesma razão para ser algo justo para ambos.

E as polêmicas não acabam por aí! Segundo o Deadline, o estúdio que produz Animais Fantásticos, filme no qual Depp teve que pedir para se retirar, já está em negociações finais com um novo ator.

Isso mesmo, nome tão falado nos bastidores é o de Mads Mikkelsen, conhecido por estar em Hannibal, para preencher a vaga no papel de Grindelwald. De acordo com o próprio site, Mads ainda não assinou o contrato, mas que ele confirmou que existe interesse de ambas as partes em finalizar um acordo.

E novamente os fãs apareceram, mas não só os de Depp e sim da franquia, pedindo para que Colin Farrel voltasse para o papel, mas infelizmente o ator não poderá seguir com esse retorno porque está interpretando Oswald Pinguim Cobblepot em The Batman.

A seguir, relembre os papeis caricatos de Johnny Depp!