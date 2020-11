Hugh Grant detalha sintomas de quando contraiu o coronavírus: - Meus olhos pareciam três vezes maiores

11/11/2020 | 16:11



Hugh Grant foi uma das primeiras vítimas famosas do novo coronavírus. O ator, que está no ar na série The Undoing, da HBO, foi diagnosticado com a doença em fevereiro de 2020, e em entrevista para o programa The Late Show with Stephen Colbert, contou com bom-humor como foram os dias que passou por vários sintomas:

- Tudo começou como uma síndrome muito estranha, onde eu comecei a suar muito. Era como um poncho de suor, realmente constrangedor. Então meus globos oculares pareciam três vezes maiores e uma sensação como se um homem enorme estivesse sentado em meu peito, Harvey Weinstein ou alguém assim. - contou o astro, fazendo piada com o produtor condenado por assédio sexual.

Hugh também sentiu um dos sintomas mais comuns da doença: a perda de olfato. Ele confessou que entrou em pânico quando percebeu que não estava sentindo cheiros:

- Comecei a cheirar flores, nada. E você fica cada vez mais desesperado. Comecei a farejar latas de lixo. Sabe, você quer cheirar as axilas de estranhos porque não consegue cheirar nada. Por fim, fui para casa e borrifei o [perfume] Chanel nº 5 da minha esposa diretamente no rosto. Não consegui cheirar nada, mas fiquei cego. - brincou o ator.