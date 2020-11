VW Golf GTE entra para a frota da locadora Unidas

Leo Alves

11/11/2020



A Volkswagen anunciou na noite da última terça-feira (10) um acordo com a locadora Unidas envolvendo o Golf GTE. Segundo a marca, o hatch híbrido plug-in passa a fazer parte da frota da empresa de aluguel de veículos, podendo ser alugado em Brasília (DF), Curitiba (PR) e São Paulo (SP).

Além da locação tradicional, os clientes da Unidas podem dirigir o Golf GTE na modalidade Unidas Livre, que é um plano de assinatura da empresa.

VW Golf GTE

Importado da Alemanha, o Golf híbrido é equipado com dois motores, sendo um elétrico de 102 cv (75 kW) de potência e um outro a combustão, o 1.4 TSI de 150 cv. Juntos, eles entregam 204 cv (150 kW) de potência e um torque de 350 Nm (35,7 kgfm). O GTE vai de 0 a 100 km/h em 7,6 s e atinge a velocidade máxima de 222 km/h. No modo puramente elétrico, o hatch médio pode atingir os 130 km/h.

Fim do Golf no Brasil

A versão GTE era a única restava do Golf no Brasil. Porém, segundo uma reportagem da Revista Quatro Rodas, o acordo entre VW e Unidas sacramentou o fim do modelo.

Segundo a reportagem, a locadora teria adquirido ao menos 57 unidades do híbrido. Há um ano, quando a VW anunciou a importação do GTE, foram trazidas 99 unidades para o mercado brasileiro.

Embora a Volkswagen não confirme o fim do GTE (e do Golf) no Brasil, este cenário é cada vez mais provável já que o híbrido esportivo ainda estava na geração anterior do modelo. Como ele vinha da Alemanha, e por lá já existe a oitava geração do hatch, o fim do Golf era (ou é) apenas uma questão de tempo.