5 motivos para visitar o Guarujá, no litoral paulista

Carinhosamente chamada de Pérola do Atlântico, a cidade do Guarujá (SP) reúne diversas opções de lazer e gastronomia. O local conta com atrações perfeitas para quem quer descansar ou até trabalhar em home office em um ambiente mais inspirador. Abaixo, veja cinco bons motivos para conhecer e aproveitar o belo balneário paulista.

5 motivos para visitar o Guarujá

1. Proximidade com a capital paulista

A menos de 70 km da capital, o Guarujá é uma excelente opção para evitar muitas horas na estrada e aproveitar ainda mais a viagem. Pela via Rodovia dos Imigrantes, o trajeto de carro dura cerca de 1h15. Dá até para fazer um bate e volta no mesmo dia.

2. Gastronomia

A cidade conta com excelentes opções de restaurantes. O Thai, premiado cinco vezes com o Certificado de Excelência do TripAdvisor, por exemplo, está localizado nas areias da Praia da Enseada, com vista panorâmica para o mar. O menu oferece receitas tradicionais e contemporâneas, com produtos importados e ingredientes tipicamente asiáticos. Além disso, o local está instalado em um deck “pé na areia” e impressiona com sua exótica decoração, com peças trazidas diretamente da Tailândia.

Outra ótima opção é o famoso restaurante Dalmo Bárbaro, também em frente ao mar, na praia da Enseada. Ideal para quem aprecia pratos caprichados e frutos do mar, o local é frequentado por estrelas como o apresentador Silvio Santos e o socialite Chiquinho Scarpa (que inspirou a criação de um prato que figura até hoje no cardápio da casa).

3. Cultura

Com pontos turísticos imperdíveis, como Mirante da Ponta das Galhetas, Mirante do Morro da Caixa D´Água, Morro do Maluf e Fortaleza de Santo Amaro da Barra, o Guarujá também se destaca pela imponência e história do Forte dos Andradas. O local é o último forte construído no Brasil e, atualmente, funciona como um museu do Exército. A construção escavada em uma rocha surgiu em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial. Para ter acesso ao quartel, desativado em 1972, é preciso encarar uma trilha estreita e sinuosa, com dois quilômetros de extensão, cercada de fauna e flora da Mata Atlântica.

4. Wellness

A cidade litorânea também é perfeita para relaxar e renovar as energias. A dica é marcar uma sessão de massagem no Spasissimo, um dos melhores spas do país. O espaço, que conta com piscina aquecida com borda infinita e academia com vista para o mar, também oferece yoga, pilates e acupuntura. O centro de bem-estar está instalado no Casa Grande Hotel & Resort, uma das opções de hospedagem mais elegantes do pedaço, certificada pelo 8º ano consecutivo pela TripAdvisor como exemplo de qualidade e excelência de atendimento e serviço.

5. Turismo seguro

Para garantir a segurança dos turistas e dos moradores locais, a prefeitura da cidade do Guarujá só permitiu a reabertura dos pontos turísticos em consonância com as recomendações da Secretaria da Saúde, que monitora os casos de coronavírus no município. Também há um cuidado com os rígidos protocolos de segurança e higiene, contemplando as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dos Ministérios da Saúde e do Turismo. Para quem pretende conhecer a cidade nos próximos dias, o uso de máscara é obrigatório e recomenda-se passar álcool gel com frequência para higienizar as mãos.

