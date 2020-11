Americanas.com dá descontos de até 60% em artigos importados; veja principais promoções

Da Redação

11/11/2020 | 15:48



A Americanas traz para o Brasil, pelo segundo ano consecutivo, o 11/11 – um dos maiores festivais de compras do mundo. O evento já é tradicional no calendário internacional. Hoje (11), clientes podem comprar, no site e no app da marca, milhares de produtos internacionais com até 60% de desconto (além de terem condições especiais de pagamento, feitos em real).

Todos os produtos do evento tem frete grátis e garantia de entrega. Quem pagar com o super app Ame Digital tem até 12% de cashback (parte do dinheiro de volta) em itens selecionados. A seguir, confira alguns dos principais produtos em promoção.

Mesa Digitalizadora Huion HS64. Com caneta e sem bateria. Para Android, Windows e macOS. Preço: R$129,03 + 10% CUPOM – em https://www.americanas.com.br/produto/1554310043

Robô Aspirador 3 em 1 Recarregável. Varre, aspira e passa pano. Preço: R$ 233,33 + 10% CUPOM + 12% de cashback pagando com o super app Ame Digital – em https://www.americanas.com.br/ produto/1982233291

Redmi AirDots 2. Fones de ouvido bluetooth sem fio. Preço: R$ 131,89 + 10% CUPOM + 12% de cashback pagando com o super app Ame Digital – em https://www.americanas.com.br/ produto/2097062400

Mini Drone LS-MIN RC. Quadricóptero com câmera. Preço: R$ 168,60 + 10% de CUPOM +5% de cashback pagando com o super app Ame Digital – em https://www.americanas.com.br/ produto/1846776241

Fone de Ouvido Bluetooth Bakeey B5. Sem fio. Preço: R$ 63,33 + 10% de CUPOM + 5% de cashback pagando com o super app Ame Digital – em https://www.americanas.com.br/ produto/1635437046