6 aplicativos que vão te ajudar com as finanças pessoais

Da Redação

Do 33Giga



11/11/2020 | 15:48



A pandemia aumentou o uso dos aplicativos de serviços financeiro. As seções em apps de bancos cresceram 26% na média global na comparação entre a primeira metade de 2019 e a primeira metade de 2020. De maio em diante, o aumento chegou a 59%. Os dados são do Relatório Mobile – Segmento Financeiro, feito pela Adjust, plataforma de marketing de aplicativos, e pela Apptopia, provedora de inteligência para apps.

Com o isolamento social e fechamento de boa parte dos comércios e serviços com atendimento presencial, as fintechs ganharam ainda mais o gosto do público. Afinal, existem aplicativos que facilitam todo os âmbitos das finanças pessoais com apenas um clique. Somada a isso, está a situação financeira da maioria da população – a qual encontra dificuldades. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a parcela de famílias endividadas em setembro ficou em 67,2%.

Para ajudar quem quer um melhor controle e não acabar o ano com um problema financeiro, alguns aplicativos e plataformas podem ajudar. Além de apps para o planejamento, o mercado tem disponível ferramentas que ajudam até a ganhar mais dinheiro, com investimentos, cashback e economia na comparação de valores entre produtos.

Mobills

Mobills é uma plataforma completa para gestão de finanças pessoais. Com o objetivo de auxiliar os brasileiros a terem uma vida financeira mais saudável, o aplicativo realiza uma análise completa sobre ganhos e gastos em um layout visual com gráficos e porcentagem, centraliza informações sobre contas, cartões, investimentos, despesas e rendas e permite cadastrar objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo. A plataforma já tem mais de oito milhões de downloads e é o melhor avaliado da categoria nas lojas de apps.

QuiteJá

A QuiteJá é uma plataforma 100% digital de recuperação de crédito que tem como objetivo tornar a relação entre credor e devedor mais dinâmica e saudável. Oferece suporte durante todo o processo de pagamento, apresentando oportunidades e planos de negociação e sugerindo descontos que beneficiem todos os envolvidos. Com atuação nacional, a empresa já ajudou mais de 600 mil brasileiros a regularizarem os seus débitos.

Zoom

Sempre é bom garantir que está fazendo um bom negócio. Nesse app é possível comparar os preços em várias lojas, definir alertas de preço e ainda ver o histórico para ter certeza que não está pagando mais do que deveria em determinado produto.

Pelando

Aplicativo que disponibiliza milhares de cupons e descontos em diferentes produtos. Entre as lojas com promoções cadastradas no site estão Submarino, Americanas, Walmart, Extra, Ponto Frio, Amazon, Magazine Luiza, Fast Shop, Ricardo Eletro, Shoptime, Boticário, Dafiti, Saraiva. Os membros da comunidade ainda podem postar comentários sobre suas experiências com os produtos e trocar informações.

Méliuz

Lançado em 2011, o Méliuz é uma empresa que devolve ao consumidor, em dinheiro, parte do valor das compras em mais de 1600 lojas físicas e online do Brasil (cashback). O serviço é totalmente gratuito para os clientes. A proposta é simples: as lojas pagam para anunciar no site e no app do Méliuz e a empresa devolve ao cliente, em dinheiro, parte desse valor. Assim, as lojas incentivam as vendas e os consumidores recebem vantagens em todas as compras. A empresa já devolveu mais de R?100 milhões aos usuários .

Trademap

Este é o aplicativo para quem tem interesse em acompanhar a carteira de investimentos e o mercado de ações em tempo real. Além da sincronização do mercado, o app disponibiliza notícias e fatos relevantes das empresas da Bolsa de Valores.