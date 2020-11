Antes de estrear no Brasil, série 'Alex Rider' confirma segunda temporada

11/11/2020 | 15:09



Prestes a estrear no Brasil, a série de espionagem Alex Rider confirmou segunda temporada, nesta terça, 10, pela Amazon Prime Video. A primeira temporada chega na plataforma nesta sexta, 13.

O personagem título é interpretado pelo ator Otto Farrant, um jovem treinado desde a infância para se tornar um espião.

A primeira temporada de Alex Rider se inspira em Desvendando Point Blanc, de 2001, de Anthony Horowitz. "Eu não poderia estar mais contente com o retorno em relação à primeira temporada de Alex Rider", afirmou o autor e produtor executivo no anúncio da nova temporada.

A continuação da série é inspirada em Ataque à Águia (Eagle Strike), que narra as aventuras do protagonista na França, enquanto tira férias do Serviço Secreto Britânico. "Estou emocionado que a aventura continuará com Eagle Strike, uma das minhas histórias favoritas."