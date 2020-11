Internautas acreditam que música publicada por Rodolffo é indireta para Rafa Kalimann: Fulana tá bem, talvez com alguém, fulana tá linda...

11/11/2020 | 15:11



Rodolffo, da dupla Israel & Rodolffo, surpreendeu os seus seguidores do Instagram nesta quarta-feira, dia 11. O cantor publicou um vídeo cantando uma sofrência daquelas, e logo os fãs suspeitaram que a letra era uma indireta para Rafa Kalimann, ex-esposa do músico que assumiu um namoro com Daniel Caon recentemente.

Como é que ela tá? Sei lá! Mas o tempo todo alguém tem que falar que te viu sozinha e que tá cada vez mais bonita. Fulana tá bem, talvez com alguém, fulana tá linda...

Nos comentários da publicação, não se falava em outra coisa.

Moiou, pai... Queima de fogos e tudo, escreveu um seguidor, referindo-se ao pedido de namoro que Daniel fez para Rafa.

Rafa tá bem. Tá com o Caon, tá linda, ironizou uma internauta.

É, com fogos e rosas fica difícil..., brincou uma terceira.

Cara de quem está sofrendo pela Rafa, apontou uma última.

E você, acha que possui alguma relação?

Enquanto isso...

Na manhã desta quarta-feira, dia 11, Rafa Kalimann contou que alugou uma casa para sua equipe enquanto ela tem compromissos no Rio de Janeiro. Nos Stories, a ex-BBB não mostrou muito do local, mas afirmou que se perde, já que o imóvel é muito grande. Além disso, mostrou uma piscina de fundo infinito que está disponível na casa, revelando ainda que a residência possui cinco andares! Que luxo, hein?

Rafa também falou sobre o seu pedido de namoro no Instagram. A influenciadora deixou claro que, por mais que tenha ganhado um pedido recheado de surpresas, é a intenção da pessoa que está fazendo o pedido que conta. Olha só:

- Hoje eu estava aqui pensando... Muitas mulheres, principalmente, comentaram que não aceitam menos do que isso. E eu acho que é muito importante a gente deixar claro o que é menos do que isso? Porque às vezes um pedido de namoro vai vir com todo o amor do mundo, da forma mais incrível do mundo, com fogos e tudo o que aconteceu... Mas ele vai vir com esse mesmo amor, com essa mesma intenção, em um jantar com uma vela dentro de casa.

A atriz reforçou que o sentimento é o mais importante.

- Eu acho que o que conta é o quanto o outro está disposto a sair da zona de conforto dele para ver o outro feliz. O outro realmente contagiado por esse amor. Você pode encontrar um cara bem mais tímido, que vai fazer algo muito mais intimista, muito mais reservado, mas vai fazer de todo o coração. Com a mesma intenção de te fazer sorrir, de arrancar um sorriso sincero, de fazer seu coração acelerar, de sair da zona de conforto, de querer te proporcionar o sentimento, antes de mais nada.

E pediu para que seus seguidores não desistam do amor.

- Eu fiquei muito feliz de ver que no meio de tanta notícia difícil que a gente vem encarando nos últimos tempos... poder compartilhar amor, para mim, é muito importante, sabe? E só para finalizar: não desistam de amar. Nunca. Nunca fechem o coração de vocês para o amor, tá?

Fofa, né?