Em meio a briga na justiça com o pai, Britney Spears não vai se apresentar

11/11/2020 | 15:11



Parece que a briga entre Britney Spears e o seu pai, Jamie Spears, está bem longe de acabar. Segundo informações do advogada na princesinha do pop, ela não voltará a se apresentar na justiça enquanto o seu pai tiver a tutela dela.

Para quem não sabe, a briga entre os dois já dura mais de 12 anos e recentemente a cantora perdeu uma audiência marcada em Los Angeles. De acordo com a Variety, a juíza do tribunal se recusou a suspender James Spears da tutela da cantora.

Minha cliente me informou que tem medo do pai. Ela não vai se apresentar novamente enquanto o pai estiver no comando de sua carreira.

Já a defesa do pai de Britney alegou que desde que ele assumiu o comando das responsabilidades dela, as dívidas conseguiram ser zeradas e hoje a artista teve rendimentos em pelo menos 60 milhões de dólares, o que equivale quase 324 milhões de reais. James ainda questionou a atuação do advogado e afirmou para a publicação que a tutela da filha não significa que ela foi destituída de todos os seus direitos, já que ela ainda tinha o direito de votar e chegou a testemunhar nos tribunais outras diversas vezes.