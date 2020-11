Romana Novais e Alok comemoram 10 meses de vida do filho Ravi com vídeo fofo

11/11/2020 | 15:10



Os mesversários realmente conquistaram os famosos e já entraram para a rotina de quem tem filhos bebês. Ravi, filho do DJ Alok com a influencer Romana Novais, completou 10 meses de vida na última terça-feira, dia 10, e é claro que os papais não deixaram passar em branco.

Em um vídeo profissional para lá de fofo, o pequeno aparece fazendo caras e bocas sozinho e acompanhado da mãe. Apesar de não aparecer no vídeo, Alok foi representado através da trilha sonora, já que as imagens tem como música de fundo Alive: It Feels Like, de autoria do DJ:

Meu menininho que sorri com os olhos, você é a minha fonte inesgotável de alegria! Você me faz entender que a vida é feita para ser vivida com muita leveza. Feliz 10 meses! - escreveu Romana.

Em breve, Ravi ganhará uma irmã, chamada Raika. Aos sete meses de gravidez, a influenciadora fez um ensaio fotográfico exibindo a barriguinha e com um look esportivo para grávida.