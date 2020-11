Shows do Metallica no Brasil em dezembro são adiados

11/11/2020 | 14:56



A turnê do Metallica no Brasil em dezembro de 2020 foi adiada em precaução à pandemia. O shows marcados para Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte terão novas datas, ainda não definidas. Os ingressos já adquiridos continuam valendo.

Não haverá, porém, reembolso para os shows, de acordo com a Lei Federal que regulamentou o setor de venda e compra de ingressos durante a pandemia (Lei 14.046/2020).

Em um comunicado, a produção dos shows orienta os fãs a visitarem o site https://adiamento.eventim.com.br/ para outras informações. O e-mail atendimento@eventim.com.br também pode ser utilizado para sanar dúvidas.

A WorldWired Tour havia sido marcada originalmente para abril, depois foi adiada para dezembro e agora novamente tem as datas suspensas.

Em mensagem aos fãs, divulgada pelo mesmo comunicado à imprensa, o Metallica escreveu:

"É com o coração apertado que estamos novamente nesta situação, sete meses depois, para anunciar que as datas da nossa turnê na América do Sul, marcadas para dezembro deste ano, estão mais uma vez sendo adiadas por conta da pandemia da covid-19. Estamos trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros promotores locais para reprogramar esses shows, esperançosamente no final de 2021 e teremos uma atualização para vocês em breve.

Guarde seus ingressos, pois eles serão válidos para as novas datas.

Desejamos a vocês, suas famílias e entes queridos saúde durante estes tempos difíceis. Mal podemos esperar para passar um tempo pessoalmente com nossa extensa família Metallica quando for seguro estarmos todos juntos novamente!"