Rodovia Imigrantes segue congestionada por reflexo de carreta quebrada

Do Diário do Grande ABC



11/11/2020 | 14:45



Atualizado às 15h12

Carreta quebrada sobre a faixa de rolamento na Rodovia Imigrantes complica o trânsito entre o km 53 e km 48, sentido São Paulo. Também há tráfego lento na rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, do km 261 ao km 256, por conta de um acidente ocorrido mais cedo, na altura do km 256. Neste momento, de acordo com boletim da Ecovias, as faixas estão bloqueadas no trecho, e o tráfego flui pelo acostamento.

Nas outras rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) o tráfego continua fluindo normalmente, porém aInterligação Planalto está bloqueada no sentido São Paulo, por causa do tempo encoberto, com neblina no topo de serra. A visibilidade é parcial. Também foi implantada Operação Comboio na via Anchieta, a partir da praça de pedágio do km 31.

A pista sul da via Anchieta está bloqueada no trecho de serra obras. Por isso, o SAI está em Operação 5x3 operacional. Para a descida, os motoristas utilizam a pista norte operacional da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.