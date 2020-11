Bolsas da Europa fecham em alta, ainda apoiadas por chance de vacina e com BCE

11/11/2020 | 14:13



Os mercados acionários da Europa fecharam com ganhos nesta quarta-feira, 11, com os negócios ainda apoiados pela possibilidade de haver em breve uma vacina eficaz contra a covid-19. Embora o avanço da doença e suas consequências na atividade continuem a gerar cautela no continente, o noticiário sobre avanços na busca pelo imunizante tem apoiado a tomada de risco.

Nesta quarta, investidores também estiveram atentos a declarações da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 1,08%, em 388,56 pontos.

No dia, a Pfizer e a BioNTech anunciaram a conclusão de acordo com a União Europeia para o fornecimento ao bloco de até 300 milhões de doses de sua vacina. A notícia do início da semana de que o imunizante havia mostrado mas de 90% de eficácia, segundo resultados preliminares da terceira fase de testes, tem apoiado a tomada de risco em geral nesta semana, embora também sejam destacadas as dificuldades ainda existentes na trajetória para confirmar a vacina e materializá-la em grande escala.

Enquanto isso, a covid-19 continua a preocupar. A Alemanha registrou 261 mortes pela doença em 24 horas, maior número desde 22 de abril, e este e vários países já anunciaram restrições à circulação para controlar a disseminação do vírus.

Lagarde, do BCE, destacou a importância da política fiscal no centro dos esforços para estabilizar a economia. Ela previu que a recuperação não será linear e terá trajetória instável, e avaliou que aumentaram os riscos à atividade nas últimas semanas, sobretudo com o avanço recente do coronavírus.

Nos mercados, porém, prevaleceu nesta quarta o otimismo sobre a vacina.

A Bolsa de Londres fechou em alta de 1,35%, em 6.382,10 pontos. BP teve alta de 0,56%, em jornada positiva para o petróleo durante o pregão europeu.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,40%, a 13.216,18 pontos.

Na Bolsa de Paris, o índice CAC 40 avançou 0,48%, para 5.445,21 pontos.

O índice FTSE MIB, da Bolsa de Milão, registrou alta de 0,68%, a 20.993,02 pontos.

Em Madri, o índice Ibex 35 teve ganho de 1,07%, para 7.793,70 pontos.

Em Lisboa, o índice PSI 20 fechou em alta de 1,87%, em 4.344,68 pontos.