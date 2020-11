Anitta desabafa após rumores de que teria inventado doença e também raspado os cabelos pela religião

11/11/2020 | 14:10



Eita! Anitta usou o Stories do Instagram na tarde da última segunda-feira, dia 10, para desabafar sobre alguns boatos que estão correndo na internet, e que levaram alguns de seus familiares, amigos e funcionários a receberem ataques nos últimos dias. Nos vídeos, a cantora explica que está sendo alvo de intolerância religiosa e de ter inventado uma doença para esconder um ritual de sua religião.

A funkeira começou o vídeo revelando que estava esperando para gravar o especial de fim de ano do Caldeirão do Huck, e que enquanto isso iria falar sobre a polêmica envolvendo seu nome. Anitta relatou então que algumas pessoas estavam enviando mensagens nas quais a acusavam de estar usando peruca após ter raspado a cabeça para participar de um ritual religioso:

- Desde ontem a minha assessoria, meus amigos pessoais, minha família e as pessoas da minha equipe estão recebendo várias mensagens falando que eu estou usando lace, mais conhecido como peruca, porque eu raspei o meu cabelo pro santo, e que eu menti sobre a minha doença, que eu falei pra vocês que eu fiquei 15 dias meio que sem aparecer porque eu tive uma intoxicação alimentar brava. Eles têm recebido milhares de mensagens me xingando e falando que eu inventei uma doença pra esconder a minha religião.

Visivelmente incomodada com a situação, a cantora afirmou que não tem vergonha de sua religião, mencionando que fala abertamente sobre o assunto, e explicando que ela pertence a uma categoria na qual não é preciso raspar os cabelos:

- Primeiro de tudo, eu falo abertamente qual é a minha religião: Candomblé. Segundo, já falei mil vezes em vários lugares que eu sou Ekede. Se você pesquisa, você vai ver algumas vezes que eu falei isso, e vai ver que é uma categoria que não precisa raspar a cabeça. E as pessoas falam que eu queria esconder que eu estava fazendo rituais satânicos, de acordo com o que alguns estão escrevendo, e que eu estava inventando uma doença. Eu não brinco com doença, eu não tenho vergonha nenhuma da minha religião.

Anitta também falou sobre como sua família está ligada à religião há muitas gerações, e relembrou a época em que participou do ritual em questão em 2018, quando foi acusada de demora para se pronunciar sobre o resultado das eleições:

- Fui introduzida pelo meu pai, que foi introduzido pela família dele, que tem ascendência africana e que passa de pai para filho. Então assim, dá uma pesquisada na internet antes de acusar os outros de fingir doença para fazer uma coisa quando eu não tenho a menor vergonha. Na época das eleições, quantas vezes eu falei que estava num retiro espiritual? Eu estava fazendo o meu santo.

A funkeira também cobrou responsabilidade dos internautas, relatando que possui uma tia esquizofrênica que gosta de acompanhar notícias e fazer recortes de jornais. Ela disse que, com o surgimento de boatos como este, a tia sofre de surtos ligados à doença.

Por fim, Anitta alegou ter descoberto o responsável pelos boatos e, apesar de não ter revelado a identidade do indivíduo, alfinetou a pessoa em seu desabafo:

- Depois eu acabei descobrindo que a fonte que criou essa - não tenho nem palavras pra descrever -, é simplesmente um ser humano que eu não consigo entender porque o brasileiro dá palanque para esse tipo de pessoa.

Em nota, a assessoria da cantora também se pronunciou, negando a veracidade dos boatos e condenando a intolerância religiosa.