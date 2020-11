Livre da covid, Valentino Rossi festeja volta à rotina do fim de semana da MotoGP

11/11/2020 | 12:25



Nove vezes campeão mundial, o italiano Valentino Rossi revelou, nesta quarta-feira, seu entusiasmo por poder participar de um fim de semana completo na MotoGP, que tem etapa da Comunidade Valenciana programada para este domingo no circuito 'Ricardo Tormo', em Valência, na Espanha. O piloto está livre da covid-19, que o deixou de fora de duas corridas da principal categoria do motociclismo.

"Comparado com a semana passada, podemos dizer que estamos muito mais tranquilos", disse Rossi, de 41 anos, que foi substituído na sexta-feira passada na etapa anterior pelo norte-americano Garrett Gerloff. "Desta vez, eu sei que poderei dirigir minha moto, então isso tira um pouco o meu estresse e da equipe. Assim podemos nos concentrar em melhorar com o trabalho de todo o fim de semana", disse Rossi, em um comunicado da Yamaha.

"Foi uma pena não poder terminar a corrida, mas temos outra oportunidade neste domingo embora saibamos que não será fácil. Temos várias coisas a ajustar na moto", acrescentou o italiano, que finalizou apenas 23 voltas na etapa do último fim de semana.

Restando duas etapas para o fim da temporada, a última corrida será em Portugal, dia 22, Rossi é apenas o 15º colocado, com 58 pontos. A liderança é do espanhol Joan Mir, com 162 pontos, que, caso consiga o título, vai quebrar um jejum de duas décadas da equipe Suzuki.

O francês Fábio Quartararo, da Yamaha, e o espanhol Alex Rins, também da Suzuki, ambos com 125 pontos, dividem a segunda colocação. O espanhol Maverick Viñales, da Yamaha, acumula 121 pontos.