Honda apresenta linha 2021 do City; preços começam em R$ 67.800

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



11/11/2020 | 12:18



A Honda apresentou na última semana a linha 2021 do City. Sem mudanças estéticas, o sedã passou a ter mais equipamentos em todas as versões. Todas as configurações passam a trazer, de série, faróis com regulagem elétrica de altura e sensor crepuscular, para acendimento automático dos faróis. A EXL, versão topo de linha, ganha retrovisor interno fotocrômico.

Novidades Honda City 2021

A versão LX agrega uma nova central multimídia de 7 polegadas, já presente na versão EX, com conectividade com os sistemas Apple CarPlay e Android Auto, que permite a operação intuitiva de mapas do sistema de navegação do Waze e Google Maps, além da reprodução de músicas via Bluetooth, por dispositivos portáteis, ou de serviços de streaming (via conexões Bluetooth, Android Auto ou Apple CarPlay). Também ganha o sistema HFT (Hands Free Telephone) com a função Voice Tag (Reconhecimento de Voz) no volante, que permite atender e realizar chamadas, reproduzir músicas, entre outras funcionalidades.

Essa central oferece a visualização da câmera de ré com três ângulos de visão e indicação de distância por cores, além de regulagem de áudio, permitindo uma equalização adequada para cada estilo musical. Também foram adicionados quatro tweeters para complementar o sistema sonoro.

Por fim, as versões EXL, EX, LX, Personal e DX passam a oferecer bolsa porta-revistas atrás do banco do passageiro.

Equipamentos de série

Os faróis trazem luzes de rodagem diurnas em LED integradas de série, em todas as versões. A EXL possui um conjunto exclusivo com luzes em LED, tanto para o farol baixo como para o alto, ampliando a sofisticação e a segurança de rodagem em ambientes de baixa iluminação.

Em todas as configurações, o City oferece itens de série como: ar-condicionado (manual nas versões DX, Personal e LX, e digital touchscreen na EX e EXL); sistema de som com Bluetooth e entrada USB; direção elétrica EPS; acionamento elétrico para travas das portas e vidros das quatro portas; volante com ajuste de altura e profundidade e chave do tipo canivete com sistema de travamento e destravamento das portas com imobilizador, dentre diversos outros equipamentos.

Toda a linha do sedã é equipada com o motor 1.5 i-VTEC FlexOne. Com etanol, esse propulsor gera 116 cv de potência a 6.000 rpm e 15,3 kgf.m de torque a 4.800 rpm – quando abastecido com gasolina, são 115 cv a 6.000 rpm e 15,2 kgf.m a 4.800 rpm.

As versões Personal, LX, EX e EXL trazem a transmissão CVT com conversor de torque. EX e EXL possuem ainda simulação de sete marchas por meio dos paddle shifts no volante. A versão DX possui transmissão manual de cinco velocidades, com engates curtos e precisos, uma característica comum das transmissões Honda.

Além dos dois airbags frontais, de série em todas as versões, a EX traz ainda dois airbags do tipo laterais. A EXL, por sua vez, possui também as bolsas infláveis laterais do tipo cortina, totalizando seis airbags. Todas as versões do City trazem, de série, freios ABS com EBD, cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes e sistema ISOFIX de fixação de cadeirinha infantil.

Comercialização

No modelo 2021, o City continua sendo oferecido em cinco versões – DX, Personal (para PCD), LX, EX e EXL. Todas as versões trazem as seguintes opções de cores: Branco Tafetá (sólida), Azul Boreal, Prata Platinum e Cinza Barium (metálicas), Branco Estelar e Preto Cristal (perolizadas). A linha possui três anos de garantia, sem limite de quilometragem, e estará disponível nas concessionárias a partir de novembro.

Preços

DX – R$ 67.800;

Personal – R$ 68.190;

LX – R$ 82.100;

EX – R$ 87.400;

EXL – R$ 93.100.