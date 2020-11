Famosos lamentam a morte de Cadu Barcellos, cineasta e assistente de direção do Porta dos Fundos

11/11/2020 | 12:11



Artistas e famosos usaram as redes sociais nesta quarta-feira, dia 11, para lamentar e manifestar a indignação pela morte do cineasta Cadu Barcellos. Segundo o portal G1, ele, que tinha 34 anos de idade, foi morto a facadas no centro do Rio de Janeiro.

Cadu estava voltando para casa, quando foi rendido e esfaqueado na Avenida Presidente Vargas com a Rua Uruguaiana, no Centro. O caso está sendo investigado pela Delegadia de Homicídios da Capital, o DHC, e um inquérito foi aberto para apurar o crime.

Cadu co-dirigiu o longa-metragem Cinco vezes favela - Agora por Nós mesmos, produzido por Cacá Diegues e Renata Almeida Magalhães, em 2010. Ele ainda era assistente de direção do programa Greg News, apresentado por Gregório Duviver na HBO. Era também assistente de direção no canal Porta dos Fundos, que lamentou o ocorrido através de uma nota à imprensa:

Hoje, nós do Porta dos Fundos acordamos profundamente tristes com a notícia do falecimento de Cadu Barcellos, um profissional amável, gentil, talentoso e dedicado, que trabalhou com a gente como assistente de direção na temporada de 2020 do programa Greg News (HBO). Aguardamos a apuração dessa tragédia e esperamos pela justiça, cientes de que nada pode reparar a perda da vida de uma pessoa tão jovem e querida, diz a mensagem.

Gregório Duviver também falou sobre a perda:

Assassinaram um amigo, um parceiro de trabalho, uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida. Um ser humano bom. Brilhante. Família. A morte do Cadu Barcellos deixa um buraco do tamanho do mundo.

Renato Góes, ator e marido de Thaila Ayala, escreveu:

Cadu. Pai. Guerreiro. Talentoso. Amado. Hoje foi vítima da violência do Rio de Janeiro. Até quando?

A atriz Roberta Rodrigues também se manifestou nas redes sociais: Meus Deus que dor que estou sentindo meu amigo @cadubarcellos. Meu Dawn Dawn ZI ZI quantos momentos vivemos intensamente e como falávamos de transformar nosso mundo para os nosso filhos. O que mais falávamos que era a questão da violência foi o que te levou meu amor de amigo, eu peço a Deus que você seja recebido com todo amor do mundo pois você era AMOR.Sentirei falta dos nossos encontros da vida , da arte e sentirei falta dos abraços cheios de afeto e mensagens que não precisávamos dizer.Descansa amigo, descansa que aqui iremos continuar contando as histórias dos nossos lugares.Você jamais será esquecido. Te amarei pra sempre nosso menino do cinema da alma pura. Um Dawn Dawn ZI ZI eterno pra você. Eu te vejo.

Cacá Diegues, em entrevista ao Globo, também lamentou a morte do colega de trabalho:

Cadu foi um dos nossos melhores participantes do ciclo das favelas. Não era uma pessoa de brigar, pelo contrário. Muito inteligente, muito bem-humorado. Uma pessoa agradável de se conviver.Uns dias atrás veio aqui procurar um negócio de que estava precisando. Conversamos, tudo normal. O Brasil está ficando uma coisa absurda. O cara se organiza, estuda, vira um cineasta de destaque, com talento, e é vítima de uma violência dessas.

Cadu era casado e pai de um filho de dois anos de idade