Thais Fersoza se emociona ao relatar reencontro com a avó após quase um ano: - Foi muito especial pra mim

11/11/2020 | 12:10



No fim da tarde da última terça-feira, dia 10, Thais Fersoza usou o Stories do Instagram para compartilhar com os seguidores um momento emocionante de seu dia. A influenciadora revelou que havia visto sua avó, a vó Dete, pela primeira vez desde o natal de 2019, mesmo tendo se mudado para o Rio de Janeiro, onde a avó também mora, em agosto desse ano.

Thais começa o vídeo alegando que, seguindo as orientações de distanciamento social, só pode ver sua avó de longe, mas que mesmo assim a experiência foi gratificante:

- Só para dizer que tive uma tarde muito especial, poucos minutos, pouquíssimos minutos, com muitos metros de distância, mas eu vi a minha vózinha, a vó Dete, que eu não via desde o Natal do ano passado. Desde que a gente chegou aqui no Rio de Janeiro eu não tinha visto ela ainda, a gente estava pensando como, tentando entender as possibilidades.

A esposa de Michel Teló ainda revelou que sua avó contraiu a Covid-19 em maio, quando a família ainda estava morando em São Paulo. Quanto a isso, a influenciadora revelou que foi um período muito difícil, o que tornou o reencontro mais especial.

- Hoje a gente conseguiu vê-la, o Michel veio comigo, foi me acompanhando. Uma mega distância, eu de um lado e ela do outro, lonjão, lonjão, mas eu pude vê-la e me fez muito, muito feliz, foi muito especial pra mim.

Os filhos do casal, Melinda e Teodoro, não acompanharam os pais no reencontro com a bisavó, mas Thais revelou que os dois enviaram colagens - feitas e assinadas por eles - como uma lembrança à bisavó.

Apesar de não ter compartilhado vídeos do momento do encontro, Fersoza chegou a postar fotos através da ferramenta, revelando que também encontrou, de longe, uma amiga de infância que teve seu primeiro filho recentemente.