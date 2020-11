Andressa Suita comenta sobre mudar o visual após separação: Quem mais?

11/11/2020 | 12:10



Andressa Suita usou o Instagram Stories para falar sobre a mudança em seu visual. A modelo resolveu ficar morena depois de se separar de Gusttavo Lima, com quem tem dois filhos, Gabriel, de três anos de idade, e Samuel, de dois anos.

- Eu vim aqui falar com vocês sobre essa transformação toda, que deu o que falar. Pessoas que gostaram, pessoas que não gostaram. Enfim, normal. Eu amei, estava precisando dar uma repaginada no visual, dar uma mudada, ficar com uma nova cara. Eu me amei morena. Cabelo preto é bom, porque deixa o cabelo mais forte, com mais volume. O cabelo loiro dá uma danificada, disse ela.

Andressa, que teria ganhado 580 mil reais para tingir o cabelo divulgando a marca do produto de beleza que usou, ainda explicou que não sabe por quanto tempo ficará com os fios escuros:

- Não sei por quanto tempo vou ficar morena, não tenho previsão de mudança. Acho que vou demorar um pouquinho, porque eu estou adorando!

Bem-humorada, ela brincou sobre a decisão de repaginar o visual ao publicar um meme que diz:

Piscóloga: E como você pretende lidar com isso? Eu: Vou cortar e pintar o cabelo.

Na legenda da imagem, ela escreveu: Quem mais?, usando ainda emojis divertidos