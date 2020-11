Jovem é morto após abordagem policial

Da Redação



11/11/2020



Bruno Gomes de Lima, 23 anos, foi morto na noite de ontem após abordagem policial, em Diadema. O rapaz, que segundo familiares havia saído para ir na casa de um amigo, foi abordado por policiais militares e recebeu um tiro no pescoço.

Em entrevista para Globo, o tenente Orlei Brito afirmou que o jovem não obedeceu a ordem de parada dada pelos policiais. "Em determinado momento, a moto escorregou, caiu, o Yuri (amigo de Bruno) se levantou, já de pronto, sem oferecer resistência. Porém, o Bruno investiu contra o policial e, em determinado momento, tentou alcançar a arma dele e foi onde houve o disparo."

Já a mãe do rapaz, emocionada, disse que Bruno era trabalhador, mas deve ter ficado assustado porque estava sem o documento da moto. "Se ele não estava com documento da moto, se ele tentou dar uma fuga, tudo bem, ficou medo. Qual que era (a atitude correta) a do policial? Usar o protocolo correto, revistar ele. Deram um tiro no pescoço dele, o tiro foi para executar ele logo. Não revistaram. Levasse para a delegacia, fizesse o que quisesse, mas não matar meu filho, ele não resistiu", disse à emissora.

O motivo do disparo será apurado pela polícia.