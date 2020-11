Xuxa Meneghel revela troca de figurinhas safadas em grupo com Angélica e Eliana

11/11/2020 | 11:10



Xuxa Meneghel participou de uma entrevista para o canal de YouTube Põe na Roda e, para a surpresa de todo mundo, abriu o jogo sobre sua troca de mensagens com as amigas Angélica e Eliana. Sincera, a apresentadora revelou que elas trocam figurinhas safadas, afirmando que é a principal responsável pelo envio.

- Claro que sou eu, é óbvio que sou eu. Depois, em ordem, vem a Angélica e a Eliana. A Eliana só entra para falar: Meu Deus gente, o que está acontecendo? Mas ela também manda um pouquinho, brincou.

Durante o papo, a apresentadora aproveitou para relembrar o início da carreira e sobre ter influenciado toda uma geração, mesmo que sem querer.

- Eu não tinha noção nem do que estava fazendo, de como falava. Eu só queria que as pessoas ficassem felizes do meu lado e estar feliz do lado delas. Que bom que eu pude ajudar. Hoje vejo pessoas falando que foram crianças felizes por minha causa e fico feliz porque era isso que eu queria, afirmou.

Ela também confessou que sempre preferiu sua nave cor de rosa no cenário do Xou da Xuxa e que amava apresentar o programa na Argentina, mas teve dificuldades nos Estados Unidos por causa do inglês.