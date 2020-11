11/11/2020 | 09:44



Conforme esperado, os juros futuros sobem nesta quarta-feira, 11, especialmente os mais longos, em meio a vários ruídos na seara política. O movimento se dá em sintonia com o avanço do dólar ante o real. Os curtos sobem menos, após as vendas no varejo de setembro, divulgadas pelo IBGE, terem subido 0,6%, abaixo da mediana das estimativas (1,40%). Às 9h23, o DI para janeiro de 2027 exibia taxa de 7,38%, de 7,24% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 subia a 4,90%, de 4,82%, e o para janeiro de 2022 ia para 3,34%, de 3,30% no ajuste desta terça-feira.