Marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa revela que está com câncer: Radioterapia todos os dias

Alexandre Correa, marido da apresentadora Ana Hickmann, usou as redes sociais na noite da última terça-feira, dia 10, para contar aos seguidores que está em tratamento contra um câncer desde outubro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. No vídeo, o empresário revela como descobriu o tumor, já em estado de metástase, entre o maxilar e a base do crânio.

Ele afirmou que decidiu tornar público o diagnóstico após ser reconhecido no hospital e por sua aparência estar mudando conforme o tratamento acontece:

- Tomei iniciativa de gravar esse vídeo após 24 dias do ocorrido porque já me reconheceram lá na oncologia do Hospital Albert Einstein por algumas vezes, agora eu tenho ido desde a semana passada todos os dias. Por conta da aparência da gente que começa a tomar ares de quem está em tratamento para câncer. No dia 17 de outubro, fui submetido a uma cirurgia para tirar um linfonódulo. O linfonódulo de fato era um tumor em metástase. O tumor estava deitado entre o maxilar e a base do crânio, bem grande, já em estado de metástase, ele foi retirado inteiro com sucesso e foi diagnosticado câncer, disse.

Ele afirmou que tem realizado sessões diárias de radioterapia, além de quimioterapia uma vez por semana:

- Logo após fui submetido a um período de cinco dias de resguardo e desde semana passada passo a fazer sessões diárias de radioterapia e algumas sessões pré-estabelecidas de quimioterapia.

No relato, Correa aproveitou para fazer elogios à esposa, Ana Hickmann, que tem assumido as funções dele no dia a dia.

- Passo bem, graças a Deus estou conseguindo cuidar da minha família, dentro do possível. Claro que a Ana, sendo Ana assumiu grande parte das minhas obrigações, muito valente, muito aguerrida essa minha esposa. Mas pelo menos eu estou conseguindo ainda resolver alguma coisa, me dividindo entre o hospital, a empresa e a função de ser pai.

Otimista, Alexandre afirmou que apenas nos dias em que realiza a quimioterapia fica mais debilitado. Ele ainda mostrou bom humor ao alfinetar os haters nas redes sociais:

- Estou otimista, só nos dias de quimioterapia a gente fica meio avariado, fica uma cor horrível, mas no dia de amanhã já é melhor. Todos os dias é radioterapia, soro e um dia de quimioterapia. Estou forte, vou vencer. Os que gostam de mim, torçam por mim. Os que não gostam, marreta, comemora. Quem sabe no meio de dezembro eu já me livrei desse tratamento.