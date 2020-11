ING: desaceleração de crédito na China não preocupa; perspectiva ainda é positiva

11/11/2020 | 09:05



Embora a concessão de empréstimos por bancos na China tenha desacelerado em outubro ante setembro, o motivo foi sazonal e o resultado mostrou alta em relação ao mesmo mês do ano passado, diz o ING em relatório a clientes. Segundo o banco holandês, é normal que o avanço dos empréstimos perca força em outubro, primeiro mês do quarto trimestre, e não há motivo para preocupação.

O ING também ressaltou manter uma perspectiva positiva para a China. O banco estima que houve recuperação mais forte da atividade chinesa em outubro, principalmente da economia doméstica, uma vez que um feriado de uma semana foi comemorado no mês passado. O ING calcula que, na comparação anual de outubro, as vendas no varejo tenham crescido 2,2% e a produção industrial, 6,7%.