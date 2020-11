WhatsApp lança novo botão de compras; veja como ele funciona

Da Redação

Como anunciado recentemente, o WhatsApp também pode ser utilizado para que seus usuários façam compras. Mais de 175 milhões de pessoas trocam mensagens com uma conta da versão Business do aplicativo diariamente – e cerca de 40 milhões de pessoas acessam um catálogo de negócios todos os meses, sendo mais de 13 milhões só no Brasil.

De acordo com uma pesquisa recente da Accenture, 83% dos brasileiros adultos se dizem mais dispostos a comprar de empresas que utilizam aplicativos de mensagens do que de empresas que não utilizam esse tipo de ferramenta.

De olho nesse mercado de pagamentos, o WhatsApp incluiu o novo botão de compras, que se parece com uma fachada de uma loja, em sua interface. Por meio dele, será possível facilitar com que as pessoas descubram o catálogo de uma empresa e conheçam quais produtos ou serviços ela oferece.

Anteriormente, os usuários precisavam clicar no perfil das empresas para confirmar se havia um catálogo disponível. Agora, quando o botão de compras estiver disponível, o cliente saberá imediatamente que aquele negócio possui um e poderá checar os produtos disponíveis além de iniciar uma conversa sobre um item que o interesse com apenas um toque.

Assim, as empresas conseguirão apresentar seus produtos de maneira mais fácil o que pode aumentar as vendas.

O novo botão de compras está disponível desde ontem (10/11) em todo o mundo e substituirá o botão de chamada de voz em conversas com empresas que utilizam o WhatsApp Business e têm um catálogo. Para encontrar o botão de chamada de voz, basta tocar no botão de chamadas para selecionar uma chamada de voz ou vídeo.

