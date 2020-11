EUA: democratas devem manter a maioria na Câmara dos Representantes, projeta 'AP'

11/11/2020 | 07:52



Os democratas devem manter a maioria na Câmara dos Representantes, embora com um número menor do que esperavam, depois de alcançarem 218 cadeiras, projeta a Associated Press (AP). Antes da eleição, o partido democrata tinha uma maioria de 232 a 197 na Câmara. Agora, 218 representantes são democratas e 201 republicanos. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, reconheceu que o resultado da Câmara foi muito diferente do ciclo de 2018, quando o partido conquistou 43 cadeiras ocupadas por republicanos. "Perdemos algumas cadeiras, mas como eu disse, ganhamos essas cadeiras nos distritos de Trump (em 2018), ele não estava na cédula, ele está agora", disse ela na semana passada. Os democratas também esperavam reconquistar a maioria do Senado, mas o partido Republicano tende a atingir a maioria das vagas com 49 ante 48. Fonte: Associated Press.