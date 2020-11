Da Redação



11/11/2020 | 00:05



A Braskem bateu recorde de vendas no mercado brasileiro no terceiro trimestre, superando 1 milhão de toneladas de resinas comercializadas. Com isso, o Ebitda (lucro antes dos juros e impostos) recorrente consolidado foi de R$ 3,7 bilhões, 129% superior ao mesmo período de 2019. Frente ao trimestre anterior, foi 127% superior.

Resultados se devem aos melhores spreads (diferença entre o preço de compra e venda) de polietileno no Brasil, polipropileno nos Estados Unidos e polietileno no México assim como à recuperação da demanda por resinas no País e polipropileno na América do Norte e à depreciação do real ante o dólar.