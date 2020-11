Sto.André tem maior número de prefeituráveis desde redemocratização do País

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



11/11/2020 | 00:17



A disputa eleitoral em Santo André apresenta maior quantidade de candidatos a prefeito da história desde a redemocratização do País, em 1985. São nove postulantes na disputa majoritária, cujo primeiro turno acontece neste domingo.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) concorre à reeleição em busca de quebrar um pequeno tabu: desde 2004, Santo André não reconduz um chefe do Executivo. Se for contar um prefeito eleito e reeleito, esse hiato é ainda maior. Em 1996, Celso Daniel foi o vencedor daquele pleito. Quatro anos depois, reeleito. João Avamileno (SD) herdou o governo com a morte de Celso, em 2002, e, em 2004, foi reeleito (à época Avamileno estava no PT). Desde então, os eleitores andreenses não confiam mandatos seguidos aos ocupantes da principal cadeira do Paço.

Além de Paulo Serra, estão na disputa Ailton Lima (PSB), Alex Arrais (PTC), Bruno Daniel (Psol), Avamileno, Dennis Ferrão (PRTB), Bete Siraque (PT), Sargento Lobo (Patriota) e Simone Souza (PCO). Todos apresentam suas propostas para os próximos quatro anos de Santo André, dentro da campanha promovida pelo Diário ‘Não Troque Vidas por Votos’.

Ailton Lima (PSB)

MOBILIDADE – Implantação de VLT que ligará o terminal da Vila Luzita até a estação central de trem; construir terminal no 2º Subdistrito; usar placas de energia solar para semáforos inteligentes; e elaborar estudo visando a criação de estacionamento vertical próximo ao Centro.

ECONOMIA – Adotar plano que garanta desconto nos tributos municipais, aplicando a regra quanto mais empregos, maior o desconto; implantar ações para promover o comércio local, que será reunido em um portal on-line; criar plataforma digital chamada Mercado Livre de Santo André para valorizar comércio local; e resgatar teleférico do Parque do Pedroso como uma das formas de atrativo turístico.

EDUCAÇÃO – Convênios para a construção de equipamentos de ensino e cursos de formação; estudar a viabilidade de erguer centro de idiomas e robótica; analisar implantação da Escola da Inteligência. programa que visa melhoria dos índices de aprendizagem e redução da indisciplina; criar maratona do Enem.

SEGURANÇA – Criar serviço de inteligência integrada com a gestão das fronteiras; instalar bases policiais ou da GCM em locais onde os índices necessitam de atenção; e ampliar e fazer funcionar as câmeras de monitoramento.

MEIO AMBIENTE – Estudo para criação de lixeira automatizada subterrânea no Centro, principalmente em frente de grandes condomínios; e novo modelo de gestão ambiental, com práticas sustentáveis por meio de PPP.

Alex Arrais (PTC)

MOBILIDADE – Renovação da frota de ônibus; reanálise de itinerário do transporte coletivo e demanda dos usuários, implantando novas linhas; implantação de três terminais; negociação para redução da tarifa do transporte; e licitação de transporte urbano.

ECONOMIA – Reativação do corredor de exportação; revitalização do Moinho São Jorge, transformando o espaço em polo logístico e cultural; redução da alíquota de impostos municipais; programa de incentivos fiscais para voltarmos a ser polo industrial; beneficiar empreendedores locais; e elaborar junto à Acisa projeto Compre Aqui, plano de fidelidade.

EDUCAÇÃO – Implantação de cursos profissionalizantes aos alunos acima dos 14 anos; criar o programa Leve Leite, no qual garante o aluno levar o produto para sua residência; e inclusão do esporte à educação, visando bolsas de estudo aos alunos até a universidade.

SEGURANÇA – Aumento do efetivo de segurança nas ruas, com mais agentes das polícias Militar e Civil e da GCM; regresso da guarda aos órgãos públicos; e aperfeiçoar sistema de monitoramento de câmeras nas ruas, com a central integrada de monitoramento.

MEIO AMBIENTE – Construção de usina de reciclagem de lixo orgânico e seco; abrir certame para empresa de lixo; implementar coleta integral de lixo reciclado e orgânico; canalização de córregos e esgoto a céu aberto; e reestruturação das comunidades.

Bruno Daniel (Psol)

MOBILIDADE – Revisar os principais pontos de estrangulamento do sistema viário; propor a discussão regional de integração tarifária de transporte; reavaliar os contratos das empresas e rever o modelo de subsídios; e implantar diferentes tipos de infraestrutura para bicicleta.

ECONOMIA – Mapeamento das vocações locais e fomento de negócios que possam movimentar a economia dos bairros; fomento do turismo, tanto de negócios quanto histórico; e programa de incentivo à sustentabilidade de pequenos negócios, facilitando acesso a microcrédito.

EDUCAÇÃO – Criação da escola de formação andreense, com ações de direitos humanos, economia solidária e cooperativismo; ampliação de vagas nas creches; plano de carreira; psicólogo nas escolas; criação do Agente de Educação, que fará visitas às casas dos alunos em situação de vulnerabilidade social.

SEGURANÇA – Proposta da polícia comunitária com representantes da comunidade participando em gestão da segurança; reordenamento territorial, a partir de revitalização urbanística; e aperfeiçoar mecanismos de monitoramento.

MEIO AMBIENTE – Articular junto a outros atores, como governo do Estado e outros municípios envolvidos, proposta de limpeza do Rio Tamanduateí; parceria entre entes para promoção da limpeza de seus afluentes; e criação de parques lineares e de áreas verdes para facilitar a captação de água da chuva.

João Avamileno (SD)

MOBILIDADE – Melhorar a qualidade dos serviços e aumentar o número de linhas de ônibus, de acordo com estudo de demanda; lutar pela retomada da implantação da Linha 18-Bronze, via monotrilho, que teve contrato extinto pelo governo do Estado; criar mais ciclovias e estruturar programa de subsídios à compra de bicicletas convencionais.

ECONOMIA – Financiar projetos de geração de trabalho e renda por meio do empreendedorismo; estimular o desenvolvimento da prática do cooperativismo; capacitar lideranças para o desenvolvimento econômico; e recriar o departamento de Relações Internacionais.

EDUCAÇÃO – Reestruturar o Observatório Municipal de Educação; construir dois centros públicos de formação profissional; criar um portal, com videoaulas, monitoria on-line e outras ferramentas interativas; construir creches para atender o atual deficit; e reabertura das aulas para a terceira idade.

SEGURANÇA – Investir em capacitação com oferecimento de bolsas de estudo e plano de carreira; ampliar o número de câmeras de vigilância, principalmente na periferia urbana e nas saídas e entradas; fortalecer as atividades da ronda escolar; e ampliar a frota de veículos da guarda.

MEIO AMBIENTE – Trabalhar na limpeza e desassoreamento dos rios para redução dos riscos de alagamentos; incentivar a geração de energia solar; criar o conselho municipal de defesa do meio ambiente; e expandir pontos de áreas ajardinadas e arborização urbana.

Paulo Serra (PSDB)

MOBILIDADE - Concluir as obras dos complexos Cassaquera e de Santa Terezinha; intervenções de reforma em toda a extensão da Avenida dos Estados; viabilizar, em parceria com o Estado, a Estação Pirelli; e estender o Rua Nova, de pavimentação, a mais 200 quilômetros.

ECONOMIA – Entregar o centro de inovação do parque tecnológico; potencializar incentivos fiscais para estimular a atração de investimentos; fortalecer microcrédito municipal, juro subsidiado e um ano de carência; ampliação da escola de ouro, de cursos de qualificação.

EDUCAÇÃO – Ampliar investimento e acesso a novas tecnologias; qualificar ensino híbrido, com tablets e internet, inclusive, para aulas de reforço; aumentar oferta do ensino integral e ações complementares, como empreendedorismo e segundo idioma; diagnóstico permanente de creches, com plano de erguer duas novas em Utinga.

SEGURANÇA – Elevar número de câmeras de monitoramento de 600 para 3.000, principalmente em próprios públicos; republicar edital para contratação de 200 novos GCMs; adquirir drones para patrulhamento preventivo; instalar novos Quarteirões da Segurança; e convênio com a PM para cruzamento de dados visando reconhecimento facial.

MEIO AMBIENTE – Reabrir Parque Guaraciaba em 2021; fortalecer o programa Moeda Verde; realizar obras para controle das enchentes no Córrego Guarará; concluir a canalização do Córrego Taióca; e atingir 100% de esgoto tratado.

Dennis Ferrão (PRTB)

MOBILIDADE – Estudo para integrar o departamento de trânsito com a pasta de Segurança Pública; revisão dos contratos e concessões existentes de transporte; termo de compromisso direcionado à otimização dos recursos de transporte, como custeio de passagem; e ampliação da frota para ideal atendimento ao público.

ECONOMIA – Auditoria nos contratos e na condição financeira da Prefeitura e plano de combate à corrupção sistêmica, que levam recursos do caixa; a partir da implantação desse pacote, estudo para recuperação econômica da cidade e possível desconto de tributos municipais, bem como incentivos fiscais para atrativo de empresas.

EDUCAÇÃO – Programa de preparação do jovem ao mercado de trabalho, otimizando oportunidade ao primeiro emprego e crescimento profissional; instituir escola sem partido, objetivando acabar com o aparelhamento de doutrinação político-partidária no ensino da rede.

SEGURANÇA – Criar GPI (Grupo de Pronta Intervenção) dentro da GCM para atendimento aproximado da população; implantação do trabalho de inteligência, com vistas ao planejamento operacional de atuação; ampliação do sistema de monitoramento por câmeras em locais críticos; revitalização da guarda municipal.

MEIO AMBIENTE – Análise para preservação do verde; estudo de PPP para ampliar áreas verdes; valorização de Paranapiacaba; e replanejamento dos serviços públicos.

Bete Siraque (PT)

MOBILIDADE – Elaborar projetos de longo prazo para a reestruturação dos sistemas viário e de transportes, priorizando o transporte público acessível e de qualidade; e investir em ciclovias e melhorias da mobilidade de pedestres.

ECONOMIA – Implementação efetiva do parque tecnológico; promover arranjos produtivos locais como ferramenta para a inclusão social e a geração de emprego e renda; apoio aos micro e pequenos negócios; incentivar acesso ao crédito, por meio do Banco do Povo; e instituir o auxílio emergencial andreense, com o fim ao benefício federal.

EDUCAÇÃO – Implantar o programa pequenos cientistas, com minilaboratórios físicos e virtuais; ampliar oferta de cursos profissionalizantes; qualificar atendimento nas creches e Emeiefs por meio de formação continuada e valorização profissional; investir em ferramentas tecnológicas para educação a distância, adaptando o sistema híbrido; e estimular parcerias com universidades, como a UFABC.

SEGURANÇA – Instituir política de segurança cidadã, definida como articulação permanente de ações preventivas policiais e ações sociais; e retomar a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres.

MEIO AMBIENTE – Implementação de amplo programa de reciclagem, compostagem e arborização de vias e espaços públicos; ações para ampliação da área permeável da cidade, minimizando as enchentes; e medidas para reverter a entrega do Semasa à Sabesp.

Sargento Lobo (Patriota)

MOBILIDADE – Estudo técnico de mobilidade abrangente, com vistas a revisar, por exemplo, toda a sinalização viária; criação de bolsões e liberação de vagas de estacionamento para incentivar o comércio; e fim do uso de radares em vias nas quais há mudança do limite de velocidade.

ECONOMIA – Criar parceria com Sebrae, Senai e FGV para desenvolvimento e capacitação de pequenos empreendedores; implantar políticas de desenvolvimento voltadas para micro e pequenos negócios; mapear oportunidades de negócios locais; e otimizar o espaço do Moinho São Jorge.

EDUCAÇÃO – Fortalecer a era digital, promovendo oficinas e atividades; retomar o projeto de reforço escolar aos alunos; revisão do plano de cargo; criação da escola de música; reduzir fila por vagas na educação infantil; e integração do sistema com o ensino cívico militar.

SEGURANÇA – Firmar com a PM e as forças de segurança municipal programa vizinhança solidária; pleitear financiamento para implantação das smart cities visando integrar tecnologia aos agentes de segurança; viabilizar aumento do efetivo da GCM; retomar a ronda escolar; e criar o conselho de segurança do comércio.

MEIO AMBIENTE – Otimizar projetos antienchentes em parceria com o Daee, com atenção especial para córregos das avenidas Capitão Mário Toledo de Camargo, Santos Dumont e Pereira Barreto; e implantar conselho municipal proficiente para reflexão e discussão sobre o meio ambiente.

Simone Souza (PCO)

A candidata não divulgou suas propostas para o Diário nem registrou a plataforma de governo no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).