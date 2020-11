Pesquisa indica Auricchio com 53% dos votos

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



11/11/2020 | 00:01



A quatro dias da eleição, o prefeito de São Caetano e candidato à reeleição, José Aurichio Júnior (PSDB), aparece em primeiro lugar em pesquisa da Vox Populi.

Conforme os números apresentados pelo levantamento, Auricchio aparece com 53% das intenções de voto na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos ao Executivo.

O principal adversário é Fabio Palacio (PSD), segundo colocado, com 15% das citações de eleitores. A margem de erro é de quatro pontos percentuais.

Na sequência aparecem Thiago Tortorello (PRTB), no terceiro lugar numericamente, com 4%; Mario Bohm (Novo), João Moraes (PT) e Horácio Neto (Psol), que constam com 2%, cada. Eduardo Casonato (Rede) registrou 1%. Todos estão tecnicamente empatados. Nilson Bonome (PSL) não atingiu 0% das citações. Votos em branco, nulos ou que responderam que não votam em ninguém somam 8%. Não sabem ou não responderam aparecem com 12%.

No estrato dos votos válidos, a diferença é ainda maior, já que o atual prefeito atinge os 67% das intenções de voto, enquanto Palacio aparece com 19%. Nos números dos votos válidos, as intenções de voto em branco, nulo, que não sabem ou que não responderam são excluídos.

No cenário dos votos espontâneos, quando o eleitor não tem acesso à cartela de candidatos, Auricchio atingiu 52% das intenções de voto. Essa margem representa adesão consolidada e de difícil mudança. Nessa faixa, Palacio possui 14%.

A pesquisa também questionou aos entrevistados sobre o desempenho de Auricchio à frente do Palácio da Cerâmica. O índice de avaliação positiva é de 55%, enquanto a avaliação regular atingiu 29%. Já 16% criticaram o trabalho do tucano.

A Vox Populi também analisou recorte de rejeição dos candidatos ao Executivo. De todos os pleiteantes, Auricchio foi citado por 18% dos entrevistados no quesito, seguido por Palacio,, com 14%, Moraes, com 9%, Casonato, com 4%, Bonome com 3%.Thiago Tortorello e Bohm aparecem empatados com a menor rejeição, com 2% cada. Os que rejeitam todos os nomes somam 6%.

A pesquisa, contratada pela campanha de Auricchio, ouviu 600 munícipes entre sexta e segunda-feira, de forma presencial e foi protocolada junto ao TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), sob o número SP-05878/2020.