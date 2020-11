Diretor acusado de privilegiar candidatura do filho é afastado

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



11/11/2020 | 00:01



Diretor da ETC (Empresa de Transportes Coletivos) de São Bernardo, autarquia que gerencia o sistema de ônibus no município, Zimma Francisco do Nascimento Filho foi afastado da função por suspeita de utilizar veículos contratados pelo departamento público para reforçar a campanha do filho, Lucas Ferreira (DEM), a vereador. A Prefeitura também instaurou sindicância.

Ao menos dois veículos alugados junto à empresa Consladel, contratada da ETC, foram flagrados durante atividades eleitorais de Lucas Ferreira – uma Mercedes-Benz Sprinter e um Renault Stepway (esse, aliás, está adesivado com as imagens de Lucas e a do prefeito Orlando Morando, PSDB, uma vez que o candidato à vereança integra lista de apoiadores da tentativa de reeleição do tucano). Fotos do uso irregular dos automóveis foram divulgadas nas redes sociais de apoiadores de Lucas Ferreira.

O Diário apurou que o suporte dado por Zimma à campanha do filho utilizando a estrutura da ETC vinha causando reclamações dentro do rol de postulantes a vagas na Câmara de São Bernardo. A crítica era de privilégio ao democrata, ainda mais recorrendo a práticas ilegais de campanha.

Além do afastamento de Zimma, o governo de Morando anunciou a instauração de sindicância “sobre denúncia de uso de veículo alugado pela Prefeitura em atividades políticas”. “A administração não concorda com a prática e vai tomar todas as medidas cabíveis caso a irregularidade seja comprovada.”

Lucas e Zimma não foram localizados para comentar o assunto. Zimma foi assessor de Morando nos mandatos do tucano na Assembleia Legislativa. Também esteve vinculado ao gabinete da liderança do PSDB na casa e no departamento de serviço de controle de frota. Está no governo de Morando desde o dia 1º de janeiro de 2017.