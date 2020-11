Água Santa recebe o Guarani B para apagar revés da rodada inaugural

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



11/11/2020 | 00:01



O Água Santa terá hoje o reencontro com o Estádio do Inamar. A partir das 15h, o Netuno recebe o Guarani, pela segunda rodada da Copa Paulista. E a missão é deixar para trás a derrota para o Nacional, por 2 a 1, na estreia da competição.

“Fizemos um bom jogo diante do Nacional, durante o primeiro tempo fomos superiores, mas no segundo tivemos alguns erros e eles conseguiram virar o jogo”, explicou o zagueiro e capitão Rodrigo Sam. “A estreia em casa é sempre muito importante, para dar confiança na sequência do campeonato, e seguirmos vivos em busca dos nossos objetivos. O nosso grupo está muito confiante”, emendou.