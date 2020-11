Em casa, São Bernardo FC busca primeira vitória na Copa Paulista

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



11/11/2020 | 00:01



Depois do empate (1 a 1) com o Juventus na estreia da Copa Paulista, o São Bernardo FC volta a campo hoje para seu primeiro compromisso em casa, às 15h, contra a Portuguesa Santista. A partida poderá marcar algumas estreias no Tigre, como do recém-chegado meio-campista Thiago Primão, que disputou a Série A-2 pelo São Bento.

"Vamos pegar equipe qualificada, que venceu a primeira em casa (3 a 2 sobre a Ponte Preta). Mas espero que (minha) estreia seja com vitória, com o pé direito, porque é importante para dar continuidade (à busca) do nosso objetivo, que é a classificação. Tenho certeza que podemos fazer grande jogo”, declarou o jogador.