TRE confirma imagem de Auricchio nas urnas

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



11/11/2020 | 05:30



O candidato do PSD à Prefeitura de São Caetano, Fabio Palacio, sofreu ontem revés no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo). Ele tentou, em pedido liminar, impedir que o prefeito de São Caetano e candidato à reeleição, José Auricchio Júnior (PSDB), e seu vice, Carlos Humberto Seraphim (PL), prosseguissem com a campanha. Também tentou barrar a aparição de Auricchio e Seraphim na urna na eleição de domingo, já que o tucano teve o registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral de São Caetano – a defesa do prefeito recorre da decisão inicial. O juiz Afonso Celso da Silva, do TRE-SP, negou a solicitação feita pela campanha de Palacio. Ou seja, não só liberou para que Auricchio siga com a empreitada eleitoral como confirmou que o tucano estará com sua imagem nas urnas. Recentemente, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou que irá divulgar a votação de candidatos sub júdice – antes, as adesões eram desconsideradas.

Multa

O jornal ABC Repórter, cujo proprietário é o advogado Walter Estevam Junior (Republicanos), candidato a vereador em São Caetano, foi multado em R$ 53,2 mil pela Justiça Eleitoral local por divulgar pesquisa com o cenário eleitoral da cidade em desconformidade com a legislação. A juíza Ana Lúcia Fusaro, da 166ª Zona Eleitoral, apontou que o jornal antecipou a divulgação dos resultados – o registro formal para coleta das informações foi feito no dia 26 e a publicação, dia 31. A lei diz que é preciso respeitar prazo de cinco dias entre as etapas (entre registro e publicação). O ABC Repórter pode recorrer ao TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo).

Esclarecimento

Dirigente da Rede Sustentabilidade de Santo André, Raquel Varela entrou em contato com a coluna para esclarecer que houve falha no preenchimento de candidatura e o candidato a vereador Brunno Cantor, identificado pelo TCU (Tribunal de Contas da União) como suspeito de ter patrimônio superior a R$ 300 mil e ter recebido auxílio emergencial. “Não foi declarado no sistema que o candidato possui a fração de um imóvel, não a íntegra. A mesma falha ocorreu com outros candidatos, que tiveram seu imóvel declarado como sendo 100% seu patrimônio e, na realidade, possuem frações. A regularização será peticionada esta semana perante a Justiça Eleitoral.”

Manifesto

Cento e seis advogados e outros profissionais do direito assinaram manifesto em apoio à candidatura do ex-prefeito Luiz Marinho (PT) à Prefeitura de São Bernardo. O documento lista feitos de Marinho enquanto ministro do Trabalho e da Previdência Social a favor da categoria e, por quando foi prefeito, ter devolvido R$ 54 milhões para a Faculdade de Direito de São Bernardo.

Mudança de colégio

Eleitores de São Bernardo que depositam o voto na Emeb Doutor Vicente Zammite Mammana, situada na Rua Oscarito, 25, bairro Planalto, precisarão, no domingo, votar na EE Professora Pedra de Carvalho, na Rua Carlos Ayres, 400, Jardim Vera Cruz. Segundo a Justiça Eleitoral, obras no primeiro colégio forçaram as mudanças.

Pesquisa em São Bernardo

A Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo) contratou o instituto Ibope para avaliar o cenário eleitoral da cidade. Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a divulgação dos resultados está agendada para hoje.

Apoio

O atacante Rodrygo, revelado no Santos e que hoje atua no Real Madrid, gravou vídeo de apoio ao candidato a vereador Roberto Bergamaschi (PT), de Mauá. “Mando abraço para o Roberto Bergamaschi, cara muito ligado ao esporte, e desejar sorte a ele nas eleições”, declarou o atleta.