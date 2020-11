Santo André Futsal projeta Liga Nacional e sonha com arena

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



10/11/2020 | 20:32



O Santo André Futsal anunciou nesta noite que disputará pela primeira vez na história a Liga Nacional, principal torneio da modalidade no País. Além disso, a equipe apresentou a intenção de, em parceria com a Prefeitura, construir uma arena para a equipe mandar suas partidas a partir de 2022. E assim, após três anos da criação do projeto e uma temporada depois de ter frustrada a oportunidade de ingressar na competição nacional, a equipe andreense parte em busca de voos mais altos.



De acordo com o presidente do Santo André Futsal, Rodolfo Guedes, inicialmente a equipe vai ingressar no campeonato como convidada, mas tem maiores pretensões. “A Liga Nacional é detentora de franquias e cada uma custa em torno de R$ 670 mil, enquanto o valor para jogar como convidado durante um ano é de R$ 200 mil. Estamos entrando desta maneira, na esperança de conseguir patrocínio e parceiros para concretizar essa conta. Se conseguirmos viabilizar até janeiro, vamos fazer proposta para a Liga Nacional, conquistando um patrimônio para a cidade”, explicou.



Por outro lado, o Santo André Futsal não poderá jogar em sua habitual casa, o ginásio Noemia Assumpção, que necessita de adequações. Assim, o time mandará suas partidas nos ginásios da UFABC (Universidade Federal do ABC) ou do complexo esportivo Pedro Dell’Antonia.

Em 2019, o Santo André Futsal esteve próximo de firmar uma parceria com o São Paulo FC, mas a situação não teve um desfecho favorável. Desta vez, porém, a intenção é não precisar depender da vaga de um terceiro para participar.



Já sobre a futura arena, a projeção é de investimento de até R$ 2 milhões por uma estrutura totalmente nova, a ser construída no Jardim do Estádio, em um terreno municipal onde atualmente está o ginásio do Sajea (consequentemente, a sede da associação seria transferida para onde é o campo de futebol). O projeto da praça esportiva, apresentado ontem e assinado pelo arquiteto Victor Reis, prevê um local para 3.000 espectadores com uma quadra oficial de futsal, tamanho 20m x 40m, além de um campo de futebol society. “Queremos ter uma arena exclusiva para o futsal e a ideia é já jogar a Liga Nacional de 2022 lá”, previu o presidente Rodolfo Guedes. O evento contou com a participação do secretário de Esportes Gilberto Krauser, o treinador Ivan Gomes e todo o elenco do Santo André.