Nenê e Fernando Pacheco treinam e podem reforçar Fluminense contra o Palmeiras

10/11/2020 | 18:44



Nenê e Fernando Pacheco foram as novidades do treino desta terça-feira no Fluminense. Os dois jogadores estão recuperados de lesões e poderão ser aproveitados pelo técnico Odair Hellmann no jogo de sábado, às 21h30, diante do Palmeiras, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Se conseguirem uma boa sequência de atividades até sexta-feira poderão ser relacionados pelo menos para o banco de reservas para o duelo no Allianz Parque. Ausente nos jogos contra Fortaleza e Santos, Nenê se livrou Deum problema muscular sofrido na coxa esquerda durante a vitória sobre o Santos, no último dia 25.

Já Pacheco ficou fora de quatro jogos do time das Laranjeiras por causa de um problema muscular na coxa direita no empate frente ao Atlético-MG.

O Fluminense é o quinto colocado no Brasileirão, com 32 pontos, um atrás do São Paulo, mas com três jogos a mais (20 contra 17).

Outro motivo de alegria nas Laranjeiras foi o retorno do zagueiro Frazan, após dez meses afastado para tratamento de grave lesão no joelho direito. O jogador vai seguir integrado ao elenco sub-23 até o fim do Brasileiro de Aspirantes para ganhar ritmo de jogo.