Rede de luxo Six Senses passa a operar hotel Botanique, em Campos do Jordão

10/11/2020



Com sete hotéis e resorts, além de 27 spas espalhados pelo mundo, a rede de luxo Six Senses passará a operar como sócia, em janeiro, o Botanique Hotel & Spa – que passará a se chamar Six Senses Botanique. O empreendimento situado em Campos Jordão (SP), na Serra da Mantiqueira, será o primeiro da marca nas Américas (a expectativa é que, no ano que vem, outro será aberto em Nova York).

De cara, a Six Senses pretende imprimir sua assinatura nas sete suítes localizadas no corpo principal do hotel, que variam de 60 a 90 metros quadrados, e nas 13 villas privadas de 110 a 300 metros quadrados, encravadas nas colinas ao seu redor. Outras 14 villas estão planejadas e serão adicionadas no entorno da propriedade, em casas de construção modular, usando materiais locais.

Crédito: Divulgação Six Senses Botanique

As novas acomodações serão construídas no estilo eco-friendly, de forma a minimizar o impacto na flora e fauna local. Espaços exclusivos da marca Six Senses como, o Experience Center, o Alchemy Bar e restaurantes, também serão adicionados no próximo ano.

Spa Six Senses em Campos do Jordão

O spa do Botanique, que tem oito salas de tratamento, suítes de relaxamento, piscina de flutuação, banho de CO2, sauna úmida de chuva tropical e uma série de terapias à base de água, também será renovado a partir da sociedade com a Six Senses. Novas salas de tratamento, áreas de relaxamento e bem-estar, bem como um fitness center, passarão a integrar a estrutura ainda em 2021.

Além de tratamentos de inspiração local que incorporam botânicos brasileiros, o spa oferecerá terapias holísticas com programação de bem-estar, ioga, desintoxicação e anti-envelhecimento.

“O Six Senses Botanique agradará aos hóspedes que buscam um retiro ecológico na natureza, juntamente com design, cultura e culinária genuinamente brasileiras”, afirma o CEO da Six Senses, Neil Jacobs. “Também estamos montando um programa de rituais, workshops e festivais para oferecer jornadas para viver bem consigo mesmo e com os outros, de forma mais recíproca e integrada à natureza”, acrescenta.

Hotel de luxo em Campos do Jordão

O Six Senses Botanique fica em uma área de 283 hectares de mata atlântica, na Serra da Mantiqueira, a 2h30min de São Paulo (SP) e a 3h50min do Rio de Janeiro (RJ), a 1.200 metros acima do nível do mar. O empreendimento se destaca na confluência de três rios e tem design inspirado em sustentabilidade.

Anteriormente conhecido como Botanique Hotel & Spa, o hotel nasceu do desejo de Fernanda Ralston Semler em erguer um estabelecimento de luxo com influências claramente brasileiras.

“O Brasil, ironicamente, nunca teve um hotel genuinamente brasileiro. A maioria dos empreendimentos ou foram inspirados em modelos asiáticos ou no estilo americano, com uso de mármore italiano, por exemplo. O Botanique foi construído ao longo de muitos anos para atender a esse novo conceito, com arquitetura e interiores locais, bem como biblioteca, gastronomia, spa e cosméticos. Até mesmo aa seleção de filmes do cinema interno é inspirada na nossa cultura”, diz a empresária.

Dessa forma, cada elemento de design, desde a escolha dos materiais de construção aos interiores e serviços exclusivos oferecidos, foram cuidadosamente escolhidos para respeitar a topografia da região, tradições nativas, arte e cultura contemporânea.

O restaurante, por exemplo, fica no prédio principal e no cume, para maximizar as vistas. O lounge é aquecido por lareiras suspensas, e há pisos de madeiras locais em todos os ambientes. O terraço ao ar livre na encosta é protegido por toldos naturais e será o lar de um bar que servirá bebidas feitas com probióticos caseiros e tônicos.

Do lado de fora, uma nova piscina principal, as atividades do clube infantil Grow With Six Senses e o Earth Lab também devem ser implementados no Six Senses Botanique em 2021. Além da programação de exercícios, incluindo capoeira, o hotel conta com trilhas para caminhadas e passeios a cavalo para explorar a mata nativa.

Residências de luxo em Campos do Jordão

O Six Senses Botanique ganhará também 37 residências da marca, que estrão disponíveis para compra. Os proprietários terão acesso a todas as instalações, comodidades e serviços do hotel, bem como oportunidade de colocar suas casas no programa de aluguel administrado pela Six Senses.