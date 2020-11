O fotógrafo Benigno Martinez

Ademir Medici



"Y por un instante nos imaginamos en Galicia".

"Desfilamos por avenidas frondosas, á cuyos lados vemos casas de madera".

Cf. Luis Solá, na reportagem que fez em 1909 na visita de um dia a Paranapiacaba, distrito identificado por Alto da Serra.

Reportagem concluída, Luis Solá retorna a São Paulo no mesmo trem que vem de Santos conduzindo 400 passageiros, galegos e portugueses.

Escreve Solá:

- Les conduce el ansia de hacerse ricos. Pronto serán propietarios de tierras en San Pablo. Y cosecheros de café. Y se lo venderam á Europa. Y algún dia retornarán á la pátria, para lucir el blanco chaleco y la gruesa leontina del indiano. Son hormiguitas de lá terreña, que ya saben bien á donde vinieron.

O repórter punha no papel o pensamento dominante: vir, trabalhar, enriquececer...

Na sequência, encerra a reportagem:

- Tomamos el mismo tren que nos condujo y volvemos á San Pablo. Quedan em Alto da Serra amigos cariñosos, paisanos hospitalarios, rostros simpáticos y "enxebres" que el objetivo de Carrera ilevará hasta las páginas de "Vida Gallega" y que un dia contemplará Eiras Garcia bebiendo un vaso de cerveza y escribiendo un furibundo artículo de los suyos de guerrero de la pluma, de cosaço d lãs letras...

Nota - Luis Solá refere-se ao fotógrafo Benigno Carrera e ao diretor de a "Voz de España", Eiras Garcia, que o acompanharam.

Hoje, Benigno Carrera é nome de rua no bairro do Jabaquara, em São Paulo.

Os organizadores do site que cuida de levantar a história do Jardim Miriam informam que Carrera foi empresário em São Paulo na virada do século XIX para XX: era dono de uma cafeteria no centro antigo da cidade, na Rua Quinze de Novembro.

Diz o site: "Pelas nossas buscas, parece que Benigno Carrera seria um imigrante espanhol".

Agora, graças à descoberta de Maria Palmira Fernandez, temos até a foto de Benigno Martinez.

Fonte: "Vida Gallega: Ilustración Regional" (ano I, nº 8 -agosto de 1909, páginas 22 e 23). Acervo: Biblioteca Digital de Galícia.



Diário há meio século

Quarta-feira, 11 de novembro de 1970 - ano 13, edição 1381

Manchete - França perdeu seu velho líder. Morre De Gaulle.

O general Charles De Gaulle faleceu segunda-feira à noite (9-11-1970), 12 dias antes de completar 80 anos.

Comportamento - É um pobre barraco. Nele moram cinco milionários: Cícera Freire de Oliveira (que ganhou na Loteria Esportiva), os pais e duas irmãs. São de São Caetano.

Reportagem: Dirceu Pio; fotos: Pedro Martinelli.

Movimento estudantil - Oswaldo Torrezani eleito presidente do Diretório Acadêmico XV de Maio, da Faculdade Paulista de Serviço Social, de São Caetano.

Em 11 de novembro de...

1920 - Colônia francesa comemora o cinquentenário da República do seu país. Há um monumento no Cemitério da Consolação, em São Paulo, em honra aos franceses mortos em guerra, onde o cônsul Eugênio Lucciardi deposita uma palma.

- Em Santo André, Antonio Queiroz dos Santos já se acha restabelecido de seus incômodos de saúde, como dizem os jornais.

1930 - Getúlio Vargas assina o decreto nº 19.398 que instituí o governo provisório no Brasil e dissolve o Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Interventores serão nomeados oficialmente.

1955 - Deposto o presidente interino brasileiro Carlos Luz; assume Nereu Ramos, vice-presidente do Senado. O titular, Café Filho, que assumira no lugar de Getúlio Vargas, estava hospitalizado.

- Lançada a revista "Teatro Brasileiro", dirigida por Alfredo Mesquita e com Sabato Magaldi de redator-chefe.

1960 - Fundado o Triângulo EC, de São Bernardo.

- Bastou o episódio do manto dividido em dois para abrigar contra o frio um mendigo encontrado à noite, quando estava de ronda, para torná-lo popular no decurso dos séculos. A vida de Martinho é constelada de gestos generosos.

- MARTINHO DE TOURS (Hungria 316 - França 371). Bispo. Construiu o primeiro mosteiro da França.