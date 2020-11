Jason Momoa revela que sua família passava fome após sua participação em Game of Thrones

10/11/2020 | 16:10



Jason Momoa deu uma entrevista para a revista In Style e abriu o coração sobre a sua carreira. Ele, que começou a atuar aos 19 anos de idade, revelou que passou muitas dificuldades mesmo após estrelar um dos papéis mais importantes de sua vida: o do guerreiro Khal Drogo, na série Game of Thrones.

- Quero dizer, nós estávamos passando fome após Game of Thrones. Eu não conseguia trabalho. É muito desafiador quando você tem filhos e está totalmente endividado.

Felizmente, as coisas melhoraram em 2016 - e agora Momoa tem trabalhos garantidos até, pelo menos, 2024! A vida dá muitas voltas, não é mesmo?

O artista, que costuma fazer papéis onde exibe as suas habilidades de luta corporal, ainda deu uma lição a todos os homens que possuem preconceito com a cor rosa.

- Rosa é uma cor linda. E eu sou muito seguro com a minha masculinidade. Eu realmente não dou a mínima para o que as pessoas pensam.

Mas a vida de Momoa não foi mesmo fácil. Ele sofreu bastante bullying na escola, principalmente quando começou a praticar arte e skate.

- Me batiam muito. Só por ser um pouquinho diferente - era desagradável. Eu usava Birkenstocks [um tipo de sandália] no ensino médio, e era tipo, Você é uma aberração.

Atualmente aos 41 anos de idade, o ator recorre à terapia para lidar com as suas questões internas.

- Estou me exercitando o dia todo, então meu sistema nervoso parece não saber que eu não estou constantemente cortando a cabeça das pessoas fora [falando sobre seus personagens valentões]. Para mim, relaxar e sentar quieto é quase impossível.

Além disso, o astro está entendendo como foi crescer sem um pai em casa e como isso afeta o seu relacionamento com seus filhos, Wolf e Lola - principalmente com o menino, de 12 anos de idade.

- Eu não sabia o que era preciso para ser um pai. E eu não quero só dizer para o meu filho Porque sim, porque eu disse. Eu realmente quero me conectar, e quero que ele seja aberto e vulnerável.