Após anunciar que está com Covid-19, Sabrina Sato filma a filha Zoe dizendo Mamãe tá dodói

10/11/2020 | 16:10



Como você viu, Sabrina Sato anunciou na última segunda-feira, dia 9, que ela e o noivo Duda Nagle foram diagnosticados com o novo coronavírus. A filha do casal, Zoe, também foi testada para a doença, mas a família ainda não chegou a receber os resultados. Mesmo assim, a bebê de quase dois anos de idade está bem e assintomática. Agora, Sabrina e Duda estão isolados em casa e seguindo as recomendações médicas.

Na noite da última segunda-feira, a apresentadora filmou a filha falando sobre o seu estado de saúde. De um jeito fofo e preocupado, Zoe diz o seguinte no vídeo, compartilhado nos Stories do Instagram de Sabrina:

- Mamãe tá dodói.

Os pais de Sabrina, felizmente, testaram negativo para a doença. Mesmo assim, eles também estão isolados para que permaneçam seguros.

Duda Nagle também falou sobre o episódio em seu Instagram, reforçando que está ao lado de Sabrina na saúde e na doença.

Essa foto é um print do nosso primeiro vídeo juntos, praticamente a nossa primeira foto juntos, e significa muito para mim, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, estamos juntos, juntos somos mais fortes e vamos sair dessa em breve, se Deus quiser.