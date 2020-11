Peugeot 208 ganha versão de entrada com câmbio manual

Leo Alves

Do Garagem360



10/11/2020 | 15:18



Para tentar aquecer as vendas do 208, a Peugeot apresentou uma nova versão de entrada para o hatch. Na realidade, são duas opções, mas para públicos distintos: a Like será voltada para empresas e frotistas e custará R$ 65.990. Já a Like Pack é destinada ao consumidor final e será vendida por R$ 69.990.

Novo Peugeot 208 manual

Para reduzir o preço de entrada do modelo, a Peugeot enxugou a lista de equipamentos do 208. A versão de entrada traz câmbio manual de cinco marchas e um painel de instrumentos convencional. Os detalhes em LED na dianteira foram trocados por uma cobertura plástica, enquanto que as rodas de liga leve foram substituídas pelas de aço com calotas.

Além desses itens, o carro conta com airbags frontais e laterais, retrovisores elétricos com piscas, controles de estabilidade e tração, limpador e desembaçador do vidro traseiro, alarme, travas e vidros elétricos, ar-condicionado digital, computador de bordo, piloto automático, limitador de velocidade, chave do tipo canivete com telecomando das travas, banco do motorista com ajuste de altura, volante multifuncional, direção com assistência elétrica e ajuste de altura e profundidade, assistente de partida em ladeira, sistema multimídia com tela de sete polegadas, seis alto-falantes, comando de voz e Android Auto e Apple CarPlay, maçanetas e retrovisores externos pintados na cor da carroceria e frisos cromados decorativos nos difusores de ventilação e no painel.

Programa Just Drive It

Assim como os demais veículos da marca, o 208 Like e Like Pack também pode ser adquirido no programa Just Drive It. Esse programa de financiamento garante a recompra do veículo após 30 meses com a garantia do pagamento de 100% da tabela Fipe. Segundo a marca, os valores das parcelas começam em R$ 590 para o 208.